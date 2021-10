Lo Stauffer Center for Strings presenta gli incontri con gli artisti live in streaming

CREMONA – Lo Stauffer Center for Strings presenta gli “Stauffer Talks”, un ciclo di incontri in live streaming, che vedrà ogni mese alternarsi alcuni tra i più importanti artisti internazionali per parlare dei grandi temi della creatività, della ricerca e dell’innovazione in ambito musicale.

ll primo appuntamento degli “Stauffer Talks” è con la compositrice americana Caroline Shaw, la più giovane vincitrice del premio Pulitzer per la musica. Sabato 23 ottobre alle 12 in diretta streaming dalla Sala Stradivari dello Stauffer Center, Caroline parlerà del suo linguaggio compositivo in dialogo con i suoi allievi.

Si potrà assistere agli incontri in live streaming qui.