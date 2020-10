Dopo 14 anni riapre a Roma l’Arena Teatro Torbellamonaca

ROMA – A quattordici anni dal suo ultimo spettacolo ha riaperto l’Arena del Teatro di Torbellamonaca con un programma, firmato Festa del Cinema di Roma e Museo delle Periferie, che si svolgerà da oggi a domenica. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la riapertura insieme al vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo, al presidente del Municipio VI, Roberto Romanella, alla presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli, al direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, e ad Alessandro Benvenuti, direttore artistico del Teatro di Tor Bella Monaca.

“Finalmente il teatro torna a prendere vita e a popolarsi di persone, era in disuso da 14 anni e questo è il completamento di una delle grandi incompiute che ci siamo trovati- ha detto Raggi- Abbiamo lavorato con grande determinazione perché per noi è fondamentale ridare vita alle strutture ferme, abbandonate che possono creare luoghi di aggregazione e punti di incontro e sono fucine di cultura. Ci sta bene la distanza dal centro ma non è pensabile che Roma non curi le sue periferie. Qui avevamo un punto di principio: dovevamo riaprire questo posto”.

Raggi ha ricordato che il settore della cultura è uno di quelli più colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia: “Potere riaprire luoghi dove si fa cultura e dare nuovi spazi, ci consente di offrire un respiro e una speranza. Dobbiamo continuare, nel rispetto delle nuove norme, a cercare di dare un segno di speranza. Questa arena la restituiamo ai cittadini e rimarrà qui per loro. Dalla prossima primavera ed estate tornerà a essere un luogo vivo e pulsante. E’ importante riportare le persone a teatro e soprattutto farlo in periferia”.

Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, ha sottolineato che “questo è il risultato di un lavoro di squadra che va avanti da anni. Quest’anno abbiamo puntato forte sull’uscita all’Auditorium e ad allargare la festa a tutta la città. Auguro a questo spazio di riempirsi sempre di più. Ogni volta che si accende uno schermo è sempre una festa ma farlo in una parte di Romandhe merita di essere frequentata sempre di più da’ il senso di questa serata”.

Per Bergamo la riapertura dell’Arena “è la riconquista di uno spazio. Ciascuna persona ha diritto a partecipare a una vita culturale ricca e deve farlo in maniera accessibile”.

Il programma delle proiezioni è iniziato questa sera con il documentario “Disco Ruin – 40 anni di Club Culture”, proseguirà domani alle 19 con un altro documentario intitolato “Siamo in un film di Alberto Sordi?” e si chiuderà domenica alle 19.30, con lo spettacolo “L’Amore non si sa”, e alle 21 con il documentario “Porto Rubino – Storie, canzoni e lupi di mare”.

BIGLIETTI

A partire da domani per assistere alle proiezioni della Festa del Cinema è previsto un biglietto unico da 6 euro.

Le prenotazioni dei biglietti possono essere effettuate telefonicamente allo 062010579, via mail promozione@teatrotorbellamonaca.it e via whatsapp inviando un messaggio al 3920650683.