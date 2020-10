Scontro tifoserie Rionero-Melfi, 18 nuovi Daspo

POTENZA – Ci sono altri soggetti responsabili, a diverso titolo, degli scontri, il 19 gennaio scorso, tra le tifoserie opposte delle squadre di calcio del Rionero in Vulture e del Melfi, entrambe militanti nel campionato di Eccellenza lucana Figc, e che portarono alla morte di Fabio Tucciariello supporter del Rionero.

Al termine di un’articolata istruttoria effettuata dalla locale Divisione Anticrimine, il questore di Potenza ha emesso il provvedimento di D.A.Spo. a carico di 18 ultras del Rionero in Vulture, per una durata da 2 a 8 anni, modulato a seconda della gravità del contributo personale apportato da ciascuno all’azione violenta. Ieri le misure sono state convalidate dal gip del Tribunale di Potenza. Vista la gravità dei fatti, il questore ha ritenuto di accompagnare i provvedimenti di divieto di partecipazione agli eventi sportivi con la misura dell’obbligo di firma due volte al giorno in occasione di tutti gli incontri del Rionero in Vulture.

In due casi le misure applicate hanno riguardato soggetti già destinatari di precedenti D.A.Spo. Secondo la questura i 18 ultras sottoposti a D.A.Spo. “si sono resi parte attiva con inaudita violenza” negli scontri con l’opposta tifoseria.

