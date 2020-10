A Bologna parte esposto degli autisti: “Troppa gente sui bus, capienza torni al 50%”

“TORNARE A CAPIENZA 50%”

“Basta con questa assurdità dell’80% che poi diventa il 100%- dice il sindacalista Luigi Marinelli al presidio tenuto oggi davanti al quartier generale Tper in via Saliceto- è assurdo pensare che basti l’aerazione per avere cinque persone in un metro quadro come abbiamo visto coi ragazzi della scuola nelle ore di punta. Più tardi si prendono queste misure più lungo sarà il lockdown”.

Non bastano, quindi, i 120 bus aggiunti in regione negli ultimi giorni. “Un aumento totale di 400 mezzi rispetto allo scorso anno è il 12%, tenendo conto che i mezzi erano già scarsi prima è una cifra irrisoria, significa che non si è fatto quasi nulla. Bonaccini vuole mostrare una sicurezza che non si può permettere”. Usb valuterebbe anche la requisizione dei bus privati che non circolano causa pandemia. Per quanto riguarda gli autisti, inoltre, al momento non è dato sapere il numero dei contagiati: sono informazioni “che non ci vengono assolutamente date”, anche se Tper potrebbe fare il punto martedì, come riferiscono ancora ii rappresentanti dei lavoratori. Con una sottolineatura: “per ogni autista che va in malattia per Covid 50 ne perdiamo- dice ancora Marinelli- un dato importante se vogliamo garantire il diritto alla mobilità”.

