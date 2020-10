Libia, l’Onu: “Accordo per una tregua permanente in tutte le aree”

ROMA – Un accordo per “un cessate il fuoco permanente in tutte le aree della Libia“ e’ stato firmato a Ginevra dalle parti in conflitto nel Paese: lo ha annunciato oggi l’inviata speciale dell’Onu Stephanie Wiliam, parlando di “un risultato storico”. La diplomatica ha dato la comunicazione nella citta’ svizzera, nel corso di un punto stampa trasmesso in diretta streaming.

A Ginevra si sono tenuti i colloqui del Comitato militare congiunto 5+5, con la partecipazione di rappresentanti delle forze del governo guidato da Fayez Al-Serraj con base a Tripoli e del cosiddetto Esercito nazionale libico, agli ordini del generale Khalifa Haftar e fedele all’esecutivo rivale della Cirenaica.

Secondo l’accordo, tutti i mercenari e i combattenti stranieri dovranno lasciare il Paese entro tre mesi.