Coronavirus, in Calabria scuole secondarie chiuse per 15 giorni

REGGIO CALABRIA – Chiusura delle scuole secondarie e avvio di didattica a distanza, con l’esclusione delle scuole primarie e asili che continueranno con didattica in presenza; limitazioni alle visite di parenti ai degenti nelle strutture ospedaliere, Rsa, ambulatori e poliambulatori; limitazioni per le visite specialistiche non urgenti, ad esclusione di quelle ritenute particolari: oncologia, nefrologia e altre cure; fermo serale notturno dalle 24 alle 5 del mattino per tutta la popolazione. È quanto prevede un’ordinanza che il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì firmerà a breve per monitorare la situazione dell’emergenza coronavirus a causa dell’aumento esponenziale dei casi di positività registrati negli ultimi giorni. È stato lo stesso Spirlì ad anticipare il provvedimento dopo averlo annunciato ai sindaci delle città capoluogo di provincia e ai consiglieri regionali di maggioranza ed opposizione.