Abruzzo, Pezzopane: “In manovra 2,7 miliardi per la ricostruzione del terremoto 2009”

ROMA – “Conte oggi ha dato una notizia molto attesa e importante: nella legge di bilancio sono previsti 2 miliardi e 750 milioni di euro per la ricostruzione del terremoto 2009 che si vanno a sommare al miliardo avanzato dello stanziamento da parte del governo Renzi che copriva il periodo 2015-2020″. Lo dichiara la deputata abruzzese del Pd, Stefania Pezzopane, a margine della riunione in videoconferenza a cui ha partecipato con il presidente del Consiglio Conte, le Regioni, i sindaci e altre istituzioni, conferenza che si doveva svolgere a Barisciano in provincia de L’Aquila ma che per motivi di sicurezza legati al contenimento del Covid si si sta tenendo in videoconferenza.

“Una notizia importantissima- aggiunge la deputata dem- che non avevo dubbi sarebbe arrivata nei tempi giusti. Ci ho lavorato moltissimo e ringrazio il Presidente Conte perché in questo difficile ultimo anno sono state fatte cose eccezionali e molti passi importanti. Dal Decreto sisma in poi abbiamo acquisito moltissime cose straordinarie. Questa notizia, insieme alle stabilizzazioni, le tasse sospese che non verranno restituite , le semplificazioni ed altre iniziative dimostrano una qualita’ di lavoro ed una attenzione eccezionale ai nostri territori colpiti dalle calamita’ naturali. Sono sempre stata fiduciosa- conclude Pezzopane- e ho sempre rassicurato tutti che la soluzione sarebbe arrivata nei tempi giusti. È cosi’ e’ stato”.