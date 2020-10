Oggi i cento anni di Gianni Rodari, Franceschini: “Genio assoluto”

ROMA – “Si celebrano oggi i cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, il genio assoluto della fantasia”. Sono le parole del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, ricorda lo “straordinario scrittore, pedagogista, autore per bambini e ragazzi, inventore di favole e filastrocche. Un intellettuale a tutto tondo che ha rivoluzionato la letteratura per l’infanzia rendendola vivace e divertente. Nel corso dell’ultimo anno- prosegue Franceschini- grazie al lavoro del Comitato celebrativo appositamente istituito dal Mibact, dal Cepell e dalle biblioteche dello Stato, la sua figura è stata ricordata con centinaia di iniziative e non è un caso che l’edizione della Settimana della Lingua italiana nel Mondo del 2020 – in corso proprio in questi giorni – sia dedicata al rapporto tra la parola e l’immagine di cui Rodari, con le sue opere e i suoi insegnamenti, è stato uno dei grandi precursori”.