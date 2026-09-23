giovedì 24 Settembre 2026

Europei di volley maschile, delusione Italia: fuori con la Finlandia nei quarti

Azzurri ko al tie-break, eliminati in casa i campioni del mondo

Data pubblicazione: 23-9-2026 ore 23:45Ultimo aggiornamento: 24-9-2026 ore 10:47

ROMA – Italia, che botta. La Nazionale maschile di pallavolo è uscita sconfitta nella serata del PalaVela di Torino contro la Finlandia nei quarti di finale degli Europei. Azzurri a casa, superati 2-3 (25-21, 26-28, 16-25, 25-20, 13-15): fuori i campioni del mondo in carica.
I finlandesi sfideranno la Francia in semifinale venerdì 25 settembre all’Unipol Forum di Assago.

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(Foto da X @Federvolley)

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