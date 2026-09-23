Europei di volley maschile, delusione Italia: fuori con la Finlandia nei quarti

ROMA – Italia, che botta. La Nazionale maschile di pallavolo è uscita sconfitta nella serata del PalaVela di Torino contro la Finlandia nei quarti di finale degli Europei. Azzurri a casa, superati 2-3 (25-21, 26-28, 16-25, 25-20, 13-15): fuori i campioni del mondo in carica.
I finlandesi sfideranno la Francia in semifinale venerdì 25 settembre all’Unipol Forum di Assago.
IL CT DE GIORGI: “ABBIAMO AVUTO LE NOSTRE OPPORTUNITÀ E NON SIAMO STATI BRAVI A SFRUTTARLE”
GIANNELLI: “ABBIAMO PERSO, ORA BISOGNA RIMBOCCARSI LE MANICHE E GUARDARE AVANTI”
Simone Giannelli, non desidero altro capitano all’infuori di te!!! #italvolley pic.twitter.com/om3ii1UHKH— ghita🌷 (@Maghi_98) September 23, 2026
(Foto da X @Federvolley)