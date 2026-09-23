Tragedia al Colosseo, Alberto Angela e la Rai fermano lo speciale su Giulio Cesare

ROMA – La Rai e Alberto Angela hanno deciso di sospendere le riprese e rinviare a data da destinarsi la trasmissione dello speciale di Rai1 dedicato a Giulio Cesare, inizialmente previsto in palinsesto per domenica 27 settembre. La decisione arriva a seguito del tragico incidente sul lavoro avvenuto all’interno del Colosseo, in cui ha perso la vita il giovane operaio rocciatore Andrea Moretti, di soli 22 anni, precipitato da un’altezza di circa dieci metri durante i lavori notturni per l’installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento.

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IL RINVIO DELLA SERATA EVENTO E IL MESSAGGIO DI ALBERTO ANGELA

In un toccante messaggio condiviso sui propri canali ufficiali, Alberto Angela ha spiegato le ragioni del rinvio, ponendo l’accento sul valore della vita umana e sul dramma dei caduti sul lavoro:

“Domenica prossima 27 settembre sarebbe dovuta andare in onda su Rai1 la serata evento dal Colosseo dedicata a Cesare. Dopo aver saputo della tragica scomparsa di Andrea Moretti, abbiamo deciso di rimandare tutto a data da destinarsi. È giusto così. La scorsa notte, mentre tutti noi eravamo impegnati nella vita di tutti i giorni, la sua si è improvvisamente spenta. Proprio nel Colosseo”.

Il divulgatore si è poi soffermato sul dolore per la perdita di una giovane vita spezzata mentre svolgeva la propria professione:

“Non lo conoscevo, ma come voi ho letto delle sue passioni, dei suoi progetti, dei suoi sogni. A 22 anni se ne hanno tanti. Hai la vita davanti. La sua si è spezzata mentre stava lavorando. E questo ci impone di ricordare quanto ogni vita sia preziosa e debba essere protetta. Il Colosseo, simbolo universale della storia di Roma, racconta una civiltà costruita da generazioni di donne e uomini, ma ieri sera con questa tragedia ci ricorda un fatto purtroppo molto attuale: nessun lavoro dovrebbe costare la vita. Andrea aveva l’età dei miei figli. E questo mi ha scosso. Non lo conoscevo, ma è come se mi fosse familiare”.

Concludendo con un appello alla responsabilità collettiva:

“Vorrei che il suo ricordo non fosse solo una notizia tra le tante. Ma che fosse il ricordo di una persona, di un giovane, di qualcuno che avrebbe potuto darci ancora tanto. Il nome di Andrea, come quello di tanti altri come lui, ci deve accompagnare anche in un impegno concreto: fare tutto ciò che è possibile perché chi lavora torni a casa ogni sera dalle persone che ama. Ad Andrea, alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, va il nostro pensiero più sentito”.

LA TRAGEDIA E LE INDAGINI SULLA SICUREZZA

La vittima, Andrea Moretti, originario della frazione Tottea nel comune di Crognaleto (Teramo), era un operaio specializzato nei lavori in quota con fune e dipendente della ditta di famiglia impegnata nei lavori in subappalto all’Anfiteatro Flavio.

Sulla dinamica del drammatico evento sono in corso le indagini della Magistratura e dei Carabinieri, che hanno sequestrato l’attrezzatura e disposto l’autopsia per accertare se il giovane sia stato colto da un malore improvviso o se si sia verificato un cedimento/mancato aggancio nei sistemi di imbracatura di sicurezza. In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del 22enne, l’intero Parco Archeologico del Colosseo ha sospeso le proprie attività culturali.