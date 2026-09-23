Vannacci suona la carica: “Siamo noi la destra autentica, non quella annacquata. Più affidabili della lega”

REGGIO CALABRIA “Siamo una destra vera, autentica, senza vergogna, con una politica di destra. Al contrario di una politica annacquata e probabilmente di sinistra non alla moda, che altri partiti che si dichiarano di destra hanno applicato fino ad oggi”. Così il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci a Reggio Calabria per il comizio a sostegno del proprio candidato, Domenico Giannetta, alle elezioni suppletive della Camera dei deputati del 27 e 28 settembre.

Insieme a Vannacci presenti il coordinatore nazionale del partito Massimo Simoni, il coordinatore regionale Domenico Furgiuele, il responsabile organizzazione nazionale Edoardo Ziello, la responsabile del tesseramento nazionale Annamaria Frigo.

Si tratta della prima uscita pubblica del generale Vannacci nella città capoluogo, dopo la partecipazione ad un evento nella cittadina di Siderno, nella Locride. L’organizzazione ha mobilitato tutti nuovi circoli, considerando il luogo del comizio, storicamente legato ad iniziative di elettorali di ampia partecipazione.

“È un segnale di attenzione verso i reggini – ha detto Giannetta – Reggio Calabria sta scrivendo la storia di questo movimento e volevamo concludere questa campagna insieme alla gente, in piazza, con l’entusiasmo di chi ha vissuto ogni giorno tra i cittadini una campagna breve, intensa e piena di passione. Un bel momento di comunità per guardare insieme al futuro”.

AFFIDABILI NOI, NON LA LEGA

“Il generale Vannacci è affidabile perché si basa sempre sugli stessi principi e ideali. Se la Lega si discosta da questi valori mi dispiace. E’ la Lega che perde la bussola non Vannacci“. ha affermato, rispondendo da Reggio Calabria ad un possibile riavvicinamento al centrodestra e alla Lega in vista delle prossime elezioni politiche