mercoledì 23 Settembre 2026

Stadio della Roma, è partito il count-down: “Ci avviamo verso la chiusura”

È con le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che si può riassumere l'esito dell'ultima riunione ufficiale sull'impianto a Pietralata

di Emiliano PrettoData pubblicazione: 23-9-2026 ore 20:44Ultimo aggiornamento: 23-9-2026 ore 20:44

ROMA – “Sembra che ci avviamo verso una chiusura positiva della conferenza dei servizi, che formalmente finisce il 28. Ma volevamo arrivare preparati. Posso dire che non emergono problemi in vista del 28”.

È con le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che si può riassumere l’esito dell’ultima riunione ufficiale sullo stadio della Roma a Pietralata, prima della chiusura della Conferenza dei servizi prevista il 28 settembre, che si è svolta questa sera tra il commissario agli stadi, Massimo Sessa, e i due sub commissari, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il già citato Rocca.

“È stata una riunione preparatoria alla fine della conferenza dei servizi- ha confermato Gualtieri- è normale vedersi tra commissario e sub commissari. Ma posso dire che siamo fiduciosi e positivi sull’esito. È tutto ben incardinato”. “È stata una semplice riunione tecnico-amministrativa”, ha invece concluso Sessa.

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