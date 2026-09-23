mercoledì 23 Settembre 2026

La Reggina di Lotito ha già un record: è l’unica squadra ad avere la porta inviolata

Sono 20 i gol realizzati e nessuno subito dopo cinque giornate di campionato e Coppa Italia:

di Mario VetereData pubblicazione: 23-9-2026 ore 20:40Ultimo aggiornamento: 23-9-2026 ore 20:40

REGGIO CALABRIA – Sono 20 i gol realizzati e nessuno subito dopo cinque giornate di campionato e Coppa Italia: è questo il record singolare per la Reggina 1914, l’unica squadra di calcio italiana, dalla serie A alla serie D, ad avere inviolata la propria porta.

La squadra amaranto, allenata da mister Marco Marchionni e rilevata quest’anno da Claudio Lotito, può godersi il vertice della classifica della serie D, in attesa del salto di categoria che porterebbe nuovamente la squadra di Reggio Calabria nel calcio professionistico.

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