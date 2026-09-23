La premier Meloni alla cena di gala della Milano Fashion Week con Anna Wintour e Ghali

MILANO – Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Reale, nel cuore di Milano, per la cena di gala della Fashion Week. Ad accogliere la presidente del Consiglio al suo arrivo il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia, insieme alle altre autorità.

Meloni ha salutato i cronisti senza fermarsi a rilasciare dichiarazioni. Tra gli ospiti della serata anche Anna Wintour, storica figura di Vogue, e il rapper Ghali.

A firmare il menù è Da Vittorio: si parte con una terrina di melanzane con caprino e salsa al basilico, accompagnata da Franciacorta Brut Cuvée Royale di Marchesi Antinori Tenuta Montenisa. Piatto principale i Paccheri alla Vittorio, preparati al momento, abbinati al Franciacorta Extra Brut Cuvée Prestige Edizione 47 di Ca’ del Bosco. A chiudere, piccola pasticceria al centro del tavolo, lievitato di stagione e cannoncini farciti al momento.