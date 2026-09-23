Debutto pieno di energia per ‘Ssec’: due giorni ‘illuminati’ dalla filiera solare

ROMA – Con un debutto oltre le aspettative, si è conclusa oggi nel Quartiere Fieristico di Vicenza la prima edizione di Ssec-Storage & Solar Expo Conference, appuntamento B2B su fotovoltaico, accumulo e gestione dell’energia organizzato da Ieg-Italian Exhibition Group in collaborazione con Meneghini&Associati e con il supporto di Italia Solare.

Un nuovo format compatto e altamente specializzato che a Vicenza ha trovato un terreno fertile e significativo per densità industriale oltre che per sviluppo e sensibilità al tema delle rinnovabili.

“La transizione energetica è ormai una componente strutturale delle strategie di investimento e di competitività delle imprese- dichiara Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg-Italian Exhibition Group- Ssec è nata per intercettare questa evoluzione con un format fortemente B2B, capace di avvicinare domanda e offerta e creare occasioni concrete di relazione e business La risposta raccolta in queste due giornate conferma l’interesse del mercato per un appuntamento verticale su solar e storage, complementare al Key-The Energy Transition Expo di Rimini, e collocato in uno dei sistemi produttivi più importanti del Paese. È su questa specializzazione e sulla qualità delle relazioni generate che vogliamo costruire lo sviluppo futuro di Ssec”.

Due giornate di expo, convegni e networking che hanno messo in relazione oltre 50 aziende della filiera, associazioni, istituzioni, analisti ed esperti. 70 speaker e 7 convegni – tutti sold out – hanno approfondito le nuove esigenze energetiche del sistema produttivo, tra questi il Tavolo ‘Energia di sistema’, che ha riunito nel confronto Confindustria Brescia, Confindustria Vicenza e Confindustria Alto Adriatico. Ad arricchire il programma, 3 speech a cura di Confartigianato dedicati a temi quali ‘Autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili’, ‘Controllori centrali di impianto’ e una ‘guida pratica alle norme Cei 0-21 e Cei 0-16’, e 10 focus startup durante i quali sono state presentate soluzioni innovative per la filiera.

Ssec si incastona nei numeri di un Veneto già protagonista della trasformazione energetica e che nel primo semestre 2026 si è classificata terza regione in Italia per nuova potenza fotovoltaica installata, con 306 MW, e seconda per numero di nuovi impianti; sul fronte storage è seconda per nuovi sistemi di accumulo associati al fotovoltaico, con 6.698 installazioni, e quarta per nuova capacità, con 97 MWh.

Al centro della manifestazione il nuovo ruolo di fotovoltaico e sistemi di accumulo nelle strategie energetiche delle imprese, con un confronto che dalla produzione di energia si è esteso alla capacità di accumularla, gestirla e utilizzarla. Un approccio che ha fatto dialogare offerta tecnologica, sistema produttivo, associazioni e professionisti sui temi dell’efficienza, dell’autoconsumo, dell’autonomia energetica, della flessibilità e dell’integrazione dello storage, fino alle prospettive dell’agrivoltaico.

Dal confronto è emersa una trasformazione del rapporto tra energia e competitività industriale: per le imprese, investire in fotovoltaico e accumulo significa sempre più intervenire sulla gestione dei costi, sulla prevedibilità della spesa energetica e sull’efficienza dei processi. In questa direzione, Ssec ha proposto un modello orientato all’incontro diretto tra domanda e offerta, mettendo in relazione aziende utilizzatrici, produttori di tecnologie, progettisti, operatori e stakeholder della filiera.

Centrale anche il tema della flessibilità, affrontata come una delle nuove frontiere del mercato energetico: la crescita della generazione rinnovabile rende infatti sempre più strategica la capacità di adattare produzione e consumi, valorizzando il ruolo dello storage e delle soluzioni per la gestione intelligente dell’energia.

Un passaggio che rafforza ulteriormente il legame tra transizione energetica e competitività del sistema produttivo. Dopo il successo del debutto, Ssec-Storage & Solar Expo Conference guarda già al 2027 e dà appuntamento alla filiera del solar & storage al Vicenza Expo Centre il 28 e 29 settembre.