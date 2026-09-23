mercoledì 23 Settembre 2026

Chiamata alle urne in Marocco: i partiti promettono lavoro ai giovani dopo Ceuta

Urne aperte oggi per quasi 16 milioni di elettori. Ma il tasso di astensione si annuncia elevato, in particolare tra la generazione Z

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 23-9-2026 ore 18:16Ultimo aggiornamento: 23-9-2026 ore 18:18

ROMA – Sono circa 15 milioni e 800mila gli aventi diritto che si sono registrati per eleggere oggi i 395 membri della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del Parlamento del Marocco. Secondo dati diffusi prima del voto, però, molti giovani non parteciperanno: i marocchini tra i 18 e i 24 anni rappresentano infatti il 12 per cento della popolazione, ma costituiscono appena il 4 per cento degli iscritti per lo scrutinio.

Le elezioni sono le prime da quando, lo scorso anno, il movimento di protesta guidato dalla Generazione Z ha portato i giovani nelle strade, chiedendo maggiori opportunità di lavoro e un migliore accesso alla sanità e all’istruzione, oltre a esprimere la propria frustrazione per il costo della vita. Nodi che sono riemersi a luglio, quando molti giovani hanno tentato di attraversare il confine verso l’enclave spagnola di Ceuta, alla ricerca di opportunità in Europa.

Le urne si sono aperte alle 8 e chiuderanno alle 19, le 21 in Italia. I due maggiori partiti dell’attuale Parlamento, il Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni), al governo, e il Partito dell’autenticità e della modernità (Pam), hanno promesso ciascuno di creare circa un milione di posti di lavoro nei prossimi cinque anni, oltre a impegnarsi a migliorare le condizioni abitative, i salari e gli ospedali.

Leggi anche

Pezeshkian all’Onu: “L’Iran è vittima del terrorismo di Trump”. E le delegazioni di Israele e Usa lasciano la sala

di Redazione

All’Onu è il giorno dell’Ucraina e dell’Iran

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia