Chiamata alle urne in Marocco: i partiti promettono lavoro ai giovani dopo Ceuta

ROMA – Sono circa 15 milioni e 800mila gli aventi diritto che si sono registrati per eleggere oggi i 395 membri della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del Parlamento del Marocco. Secondo dati diffusi prima del voto, però, molti giovani non parteciperanno: i marocchini tra i 18 e i 24 anni rappresentano infatti il 12 per cento della popolazione, ma costituiscono appena il 4 per cento degli iscritti per lo scrutinio.

Le elezioni sono le prime da quando, lo scorso anno, il movimento di protesta guidato dalla Generazione Z ha portato i giovani nelle strade, chiedendo maggiori opportunità di lavoro e un migliore accesso alla sanità e all’istruzione, oltre a esprimere la propria frustrazione per il costo della vita. Nodi che sono riemersi a luglio, quando molti giovani hanno tentato di attraversare il confine verso l’enclave spagnola di Ceuta, alla ricerca di opportunità in Europa.

Le urne si sono aperte alle 8 e chiuderanno alle 19, le 21 in Italia. I due maggiori partiti dell’attuale Parlamento, il Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni), al governo, e il Partito dell’autenticità e della modernità (Pam), hanno promesso ciascuno di creare circa un milione di posti di lavoro nei prossimi cinque anni, oltre a impegnarsi a migliorare le condizioni abitative, i salari e gli ospedali.