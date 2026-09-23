Biglietti per Oasis 2027, c’è ancora speranza per i fan italiani: concerto extra a Roma il 26 luglio

ROMA – Un annuncio ‘supersonico’ per chi ci spera ancora di poter essere spettatore allo Stadio Olimpico di Roma ad una delle serate del tour “Oasis Live ’27“. La band di Manchester ha infatti aggiunto una data ‘extra’ in Regno unito, Italia e Germaia “a causa della richiesta eccezionale” di biglietti.

Lo rende noto la band dai suoi canali social. Così nella Capitale, ai concerti già programmati per il 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico di Roma si aggiunge una terza serata, quella del 26 luglio prossimo.

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Le altre date extra sono quelle a Knebworth, in Regno Unito, del 25 e 26 settembre prossimi e a Monaco, in Germania, per il 6 luglio prossimo. L’annuncio precisa inoltre che gli Oasis si esibiranno anche a Parigi il 20 e il 23 luglio, “a causa di lavori ferroviari previsti nei pressi della sede dell’evento il 24 luglio”.

LA VENDITA DEI BIGLIETTI, A CHE PUNTO SIAMO

Si accende così qualche speranza in più per i fan italiani che hanno deciso di partecipare alla ‘arzigogolata’ procedura di vendita dei biglietti del tour dei Gallagher, con decisamente più posti a disposizione. Dopo che, giovedì 17 settembre, si è chiuso il primo step, quello della registrazione al sito oasisinet.com, ora chi ambisce ad accaparrarsi i ticket attende l’esito della ‘selezione’ per poter ricevere via mail il codice necessario ad accedere alla vendita. Il codice preziosissimo rappresenta infatti la chiave per poter passare all’acquisto dei biglietti attraverso Ticketmaster. La tempistica di ricezione è prevista rigorosamente “tra giovedì 24 e domenica 27 settembre 2026″, mentre le vendite si svolgeranno venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, con tre ‘finestre’ ogni giorno che verranno comunicate a chi è stato ‘prescelto’.

La procedura di registrazione è l’unico modo pubblico per acquistare i biglietti per Oasis Live ’27. I prezzi standard dei biglietti per le date italiane sono fissi e varieranno da 92,29 a 276,86 euro commissioni incluse.