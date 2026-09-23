VIDEO| Jennifer Lopez e Lorenzo Musetti: il ballo che non ti aspetti alla Milano Fashion Week

ROMA – Il ballo che non ti aspetti alla Milano Fashion Week. Jennifer Lopez e Lorenzo Musetti hanno catturato gli occhi di tutti al Vogue World Milano 2026 che ha trasformato la Galleria Vittorio Emanuele II in una maestosa passerella. Svestiti i panni da tennista, l’azzurro – vestito in bianco e nero – si calato nei panni di modello, per poi raggiungere la popstar, portarla al centro della scena, per poi regalare un passo di danza inedito diventato virale. In sottofondo “Satan in Love” di La Bellini.

Giunto alla sua quinta edizione il Vogue World Milano 2026 ha accolto una lunga serie di vip e personaggi in una celebrazione senza tempo del Made in Italy. Tra i presenti anche Elodie, Ghali e la tennista Aryna Sabalenka. E ancora: Pamela Anderson, Jason Mamoa, Michele Morrone, Cardi B, Irina Shayk, Vittoria Ceretti, Roberto Bolle, Alicia Keys, Piepaolo Piccioli, Donatella Versace e Alessandro Michele.