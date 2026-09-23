Oliver Stone a Ferrara dal 6 all’11 ottobre: rassegna con tutti i film e poi la laurea honoris causa

FERRARA – Oliver Stone sarà cittadino onorario di Ferrara. L’annuncio è arrivato ieri in una videoconferenza in cui era collegato il registra americano, che sarà in città dal 6 all’11 ottobre per un ciclo di iniziative dedicate alla sua storia e al suo cinema con la proiezione di tutti e venti i suoi film, più i due documentari (uno sulla storia americana e l’intervista a Vladimir Putin). In quell’occasione l’Università di Ferrara conferirà al premio Oscar la laurea honoris causa in Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale, anticipa la rettrice Laura Ramaciotti: la cerimonia si terrà l’8 ottobre nell’aula magna della Facoltà di Giurisprudenza.

IL REGISTA A ROMA SUL SET DEL SUO NUOVO FILM

“Ho la pelle d’oca”, ammette il sindaco, Alan Fabbri, dicendosi un “grande estimatore” del regista. “La città è pronta ad accoglierla. Ferrara è la città del cinema, qui è nato Michelangelo Antonioni. Sarà un onore conferirle la cittadinanza onoraria”, ricorda Fabbri. “Non vedo l’ora. Conosco l’Italia, ma non sono mai stato a Ferrara. Non conosco molto la storia della connessione di Ferrara con il cinema, ma lo scoprirò presto”, risponde Stone, che in questi giorni si trova a Roma per la post-produzione del suo 21esimo film, White Lies. Durante la sua permanenza in città, il cineasta avrà modo di incontrare anche gli studenti dell’Ateneo estense. “Oliver Stone non ha bisogno di presentazioni, affermandosi come una delle figure più importanti del cinema americano. Questo conferimento si inserisce nella tradizione dell’Università che visto il nostro ateneo conferire la laurea ad honorem a Michelangelo Antonioni e Florestano Vaccini”, ricorda Ramaciotti.

L’INCONTRO CON GLI STUDENTI DI CINEMA

“Con questo riconoscimento l’Università non solo celebra una straordinaria carriera professionale e artistica, ma anche un percorso intellettuale e civile che ha oltrepassato i confini del cinema contribuendo a un dibattito storico, politico e culturale, offrendo al pubblico idee e strumenti per alimentare il confronto. Per questo, il giorno della laurea, nel pomeriggio seguirà un incontro con gli studenti al cinema Notorius“, aggiunge Ramaciotti. “Grazie, sembra grandioso, grazie per questo onore”, commenta Stone. “Pur essendo docente da tanto tempo, credo che questo sia uno dei momenti più emozionanti della mia carriera universitaria. Il corso di quest’anno sarà dedicato al suo lavoro e potrà arricchirsi, cosa straordinaria, della sua presenza”, sottolinea Alberto Boschi, professore di Storia del cinema dell’Università di Ferrara. “Sarà divertente, spero di fare tante discussioni accademiche sul mio cinema“, replica l’autore di Platoon e Jfk.

LA RASSEGNA DI TUTTI I SUOI FILM

Sarà proprio il film sul John Fitzgerald Kennedy (alle 17 al Teatro comunale di Bado) ad aprire la rassegna sul cinema di Stone, proiezione preceduta da un incontro con il regista, che sarà accompagnato da alcuni amici, come John Kilik, il produttore che ha lanciato Spike Lee ed è dietro al successo di pellicole importanti come Alexander, dello stesso Stone, o Hunger Games ( del regista Francis Lawrence). “Sono otto mesi che lavoriamo attorno a questo evento”, fa sapere l’assessore comunale alla Cultura, Marco Gulinelli, prima di entrare nei dettagli della rassegna che proseguirà dal 7 al 18 ottobre nella Sala Estense (doppia proiezione alle 18 e alle 21) con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

GLI APPUNTAMENTI

La rassegna sarà inaugurata martedì 6 ottobre alle ore 17 al Teatro Comunale, con la presenza di Oliver Stone. Mercoledì 7 ottobre, alle 18, ci sarà la prima proiezione alla Sala Estense, con Oliver Stone e Jon Kilik che inaugureranno la rassegna di cinema con Alexander The Ultimate Cut.

Gli altri incontri pubblici del regista sono previsti alla Sala Estense sabato 10 ottobre alle ore 17, dove Oliver Stone racconterà la propria esperienza a Ferrara (a seguire Born on the Fourth of July), e domenica 11 ottobre alle 17, per i saluti conclusivi con Oliver Stone; a seguire Platoon.

Giovedì 8 ottobre ci sarà la cerimonia della laurea aD honorem e, nel pomeriggio, la masterclass di cinema con gli studenti universitari.