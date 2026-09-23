Operaio di 22 anni muore al Colosseo per un incidente sul lavoro. È polemica sulla chiusura parziale, Cgil: “Chiudere tutto”

ROMA – Un operaio di 22 anni è morto nella notte in un incidente sul lavoro all’interno del Colosseo: si chiamava Andrea Moretti ed era un operaio specializzato per lavori in fune in quota. Ne danno notizia in una nota il ministero della Cultura e il Parco archeologico del Colosseo, che “si stringono accanto ai familiari”. Oggi il settore del Colosseo dove è avvenuto l’incidente (fa parte del secondo ordine) resterà chiuso come segno di lutto e vicinanza alla famiglia. La Cgil però va all’attacco: “Andava chiuso tutto il Colosseo, subito” e non il solo settore dell’incidente. Chiede inoltre al ministro Giuli di “chiarire” e far partire “immediate verifiche” sugli appalti.

L’INCIDENTE

L’operaio, a quanto si apprende, sarebbe caduto da un’impalcatura, precipitando da un’altezza di circa 10 metri: stava lavorando, in quota, all’installazione del nuovo impianto di illuminazione. L’incidente è successo intorno a mezzanotte e mezza. A quanto si apprende, il ministro Giuli nella notte si è recato personalmente al Colosseo.

GIULI: “UNA TRAGEDIA, SIAMO STORDITI”

“Un evento tragico che ci lascia sgomenti e storditi. Le poche parole che riusciamo a esprimere le dedichiamo ad Andrea, alla sua famiglia, ai suoi affetti: rivolgiamo a tutti il nostro profondo, dolente cordoglio di fronte alla morte assurda di un giovane uomo impegnato nel proprio lavoro”, ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

CGIL: “CHIUDERE TUTTO COLOSSEO, E GIULI CHIARISCA”

“Di fronte alla tragica morte di Andrea Moretti, operaio di soli 22 anni deceduto questa notte all’interno del Colosseo durante un intervento in quota, l’intero sito deve essere chiuso immediatamente in segno di rispetto e chiediamo che si faccia la massima chiarezza su quanto accaduto. Non è accettabile che di fronte a un fatto di questa gravità si disponga la chiusura di un solo settore: il sito archeologico più famoso al mondo deve fermarsi subito“. Così in una successiva nota congiunta la Cgil Roma e Lazio e la Fp Cgil Nazionale.

“Al ministro Alessandro Giuli diciamo con chiarezza che lo ‘sgomento’ e il cordoglio di rito non bastano– spiegano- Ciò che serve, ed è un dovere preciso del suo Ministero, è verificare immediatamente la regolarità dei propri appalti, la trasparenza delle filiere di affidamento, l’adeguatezza dei tempi di esecuzione, il rispetto rigoroso delle norme sulla sicurezza nei cantieri del patrimonio culturale pubblico e il necessario rigore nella predisposizione nei documenti di valutazione di rischio a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle sedi culturali. Morire a 22 anni durante un turno di notte per lavori in quota è una tragedia inaccettabile che pone interrogativi drammatici sulle condizioni di lavoro negli appalti della Cultura”.

“Chiediamo alla Procura e agli organi di vigilanza la massima celerità nell’accertare le dinamiche dell’incidente- concludono- Non si può continuare a parlare di prevenzione solo a tragedia avvenuta: il patrimonio pubblico deve essere un modello inderogabile di tutela e sicurezza, non il teatro dell’ennesima vita spezzata in nome dei ritmi serrati e dei ribassi. La vita delle persone viene prima di qualsiasi cantiere”.

IL CORDOGLIO DI MINISTERO E COLOSSEO

La nota del ministero e del Parco Anfiteatro Flavio parla di ” incidente sul lavoro” e spiega che Moretti era un “operaio specializzato per lavori in fune in quota”. La magistratura è al lavoro per capire cosa sia successo ma, spiega il ministero, al momento non sono stati disposti sequestri. “In segno di lutto il PArCo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l’incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura, al momento impegnata nel determinare la dinamica dell’accaduto”, si legge nella nota.