Meteo, le previsioni di mercoledì 23 settembre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

Equinozio d’autunno. Raffreddamento dell’atmosfera con temperature massime in diminuzione. La giornata sarà caratterizzata da un tempo con cielo nuvoloso al Nord, in Sicilia e Sardegna. Sulle Isole Maggiori potranno verificarsi delle precipitazioni irregolari, in Sardegna soprattutto sui settori orientali e meridionali, in Sicilia a carattere irregolare. Sole al Centro. Mar Ionio molto mosso.

NORD

La pressione è stabile sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso dappertutto. E’ previsto un abbassamento delle temperature massime che saranno miti ovunque. Venti con locali rinforzi da est/sudest, mar Ligure mosso o molto mosso. Valori massimi attesi tra i 21 e i 24°C gradi su tutte le città, fino a 27°C ad Aosta.

CENTRO E SARDEGNA

Un campo di alta pressione mantiene l’atmosfera stabile sulle regioni peninsulari, meno invece sulla Sardegna. La giornata trascorrerà con il bel tempo quasi ovunque, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulla Sardegna il tempo diventerà un po’ instabile sui settori orientali e meridionali dove ci saranno delle precipitazioni irregolari. Venti variabili, mari mossi. Modesto calo termico. Valori massimi compresi tra i 19-22°C dei settori orientali e i 26-27°C di quelli occidentali.

SUD E SICILIA

La pressione si rinforza temporaneamente sulle nostre regioni peninsulari. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sulla Sicilia l’atmosfera diventerà via via più instabile con l’arrivo di precipitazioni distribuite in forma piuttosto irregolare. Venti moderati da nord/nordest, mari mossi, molto mosso lo Ionio. Valori massimi attesi tra i 18°C di Potenza e i 26°C di Napoli e Palermo.