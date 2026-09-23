L’oroscopo di mercoledì 23 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Sei più forte e vincente in amore; dal punto di vista professionale conviene entro un paio di settimane concludere un affare o un contratto. Piccole soddisfazioni quotidiane ti daranno il buonumore, qualche imprevisto sarà gestibile con pazienza e metodo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Hai accettato delle responsabilità pesanti o, comunque, un nuovo progetto o programma di grande interesse, ma di grande impegno. Conviene mettere subito ordine nelle questioni pratiche. Datti da fare in amore!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Questa giornata non crea nella tua vita affettiva una svolta significativa. Non mettere troppa carne al fuoco, il tuo problema è che vuoi fare troppe cose insieme.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Non dare mai nulla per scontato. Attrazioni fisiche. Lavoro nel caos, sii prudente.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Giornata che si conclude in bellezza. Arriva una proposta per divertimento, periodo fertile per le coppie che possono e vogliono avere un figlio, esami favoriti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Ben vengano i progetti d’amore e di coppia. Si discute per un cambiamento di lavoro, non devi averne paura.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Nell’ambito del lavoro ora è tutto riposto nelle tue mani. L’argomento denaro è cruciale, nuovi amori favoriti.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Non sottovalutare una richiesta d’amore, per chi ha già una storia. Devi ritrovare stabilità interiore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Oggi devi affrontare una persona di petto, se condividi un lavoro con un familiare o un socio dovrai alzare la voce. Giornata con qualche possibile tensione.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Chi proprio non sopporta più una persona potrebbe averla già mandata a quel paese. Se cerchi lavoro devi spostarti di qualche chilometro, non tutto è a portata di mano. Lieve calo fisico in serata.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Molta attenzione. Datti da fare in amore, ma devi essere disponibile. E’difficile stare calmi.