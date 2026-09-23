mercoledì 23 Settembre 2026

L’oroscopo di mercoledì 23 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 23-9-2026 ore 8:15Ultimo aggiornamento: 23-9-2026 ore 8:15

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sei più forte e vincente in amore; dal punto di vista professionale conviene entro un paio di settimane concludere un affare o un contratto. Piccole soddisfazioni quotidiane ti daranno il buonumore, qualche imprevisto sarà gestibile con pazienza e metodo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Hai accettato delle responsabilità pesanti o, comunque, un nuovo progetto o programma di grande interesse, ma di grande impegno. Conviene mettere subito ordine nelle questioni pratiche. Datti da fare in amore!



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Questa giornata non crea nella tua vita affettiva una svolta significativa. Non mettere troppa carne al fuoco, il tuo problema è che vuoi fare troppe cose insieme.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non dare mai nulla per scontato. Attrazioni fisiche. Lavoro nel caos, sii prudente.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata che si conclude in bellezza. Arriva una proposta per divertimento, periodo fertile per le coppie che possono e vogliono avere un figlio, esami favoriti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ben vengano i progetti d’amore e di coppia. Si discute per un cambiamento di lavoro, non devi averne paura.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Nell’ambito del lavoro ora è tutto riposto nelle tue mani. L’argomento denaro è cruciale, nuovi amori favoriti.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non sottovalutare una richiesta d’amore, per chi ha già una storia. Devi ritrovare stabilità interiore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Oggi devi affrontare una persona di petto, se condividi un lavoro con un familiare o un socio dovrai alzare la voce. Giornata con qualche possibile tensione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Chi proprio non sopporta più una persona potrebbe averla già mandata a quel paese. Se cerchi lavoro devi spostarti di qualche chilometro, non tutto è a portata di mano. Lieve calo fisico in serata.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Molta attenzione. Datti da fare in amore, ma devi essere disponibile. E’difficile stare calmi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi ti sentirai nervoso, inconcludente. Attenzione perché alcune delle tensioni che provi possono riversarsi in amore.






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