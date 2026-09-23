Calabresi: “Mi sto allenando da sindaco di Milano. Primarie? Non mi tirerei indietro”

MILANO – “Se ci fossero le primarie, parteciperei. Non mi tirerei indietro certamente”. Mario Calabresi apre così alla possibilità di partecipare alle primarie per la scelta del candidato sindaco di Milano. Ospite di Marco Damilano nella puntata de “Il cavallo e la torre”, in onda ieri sera su Rai 3, l’ex direttore di Repubblica e La Stampa conferma nuovamente di aver iniziato un percorso di avvicinamento a un possibile impegno politico nella sua città.

“MI STO ALLENANDO, HO INIZIATO UN PERCORSO DI DIALOGO E ASCOLTO”

Ti stai allenando per diventare sindaco di Milano? è la domanda di Damilano. “Sì, mi sto allenando“, risponde Calabresi. Poi precisa che il quadro è ancora tutto da definire: “Non si sa se ci saranno le primarie, come, in che forma e quando. Non è chiaro quando saranno le elezioni”. Nel frattempo, spiega, “ho iniziato un percorso di dialogo, di ascolto“, con l’obiettivo di “ascoltare e vedere il disagio, ciò che le persone chiedono che sia cambiato”. Quanto al perimetro politico di un’eventuale candidatura, Calabresi sottolinea la necessità di costruire un consenso ampio: “Io penso che oggi per risolvere i problemi che ci sono e affrontare le sfide ci sia bisogno di un consenso il più largo possibile. Questo secondo me è un dato fondamentale”.

“BASTA CERCARE NEMICI, SERVONO ALLEANZE”

“Abbiamo bisogno di costruire ponti, alleanze, relazioni, di mettere a sistema tutto quello che si può, perché la complessità dei problemi che ci troviamo di fronte oggi non permette semplificazioni. Non permette guerre di religione”. Lo dice Mario Calabresi, ospite di Marco Damilano a “Il cavallo e la torre”, in onda questa sera su Rai 3.

“L’informazione, la politica, il dibattito pubblico non siano indicare il nemico tutti i giorni, non siano cercare un nemico, non siano cercare lo scontro”, aggiunge Calabresi. Un’impostazione che non definisce un vero e proprio manifesto politico: “Questo è quello di cui sono convinto. Sono convinto da anni”.

“CASA PRIMO PROBLEMA DI MILANO, NON PERDIAMO UNA GENERAZIONE”

“La casa è il primo dei problemi” di Milano e la città “non può permettersi di perdere una generazione”. Mario Calabresi mette il costo dell’abitare al centro delle sfide per il futuro del capoluogo lombardo. Ospite di Marco Damilano nella puntata de ‘Il cavallo e la torre” su Rai3, Calabresi descrive Milano come “una città europea”, “viva, brillante, attrattiva”, che però oggi deve fare i conti con “i problemi delle grandi capitali europee”, a partire dai costi e dall’inclusione.

Il nodo riguarda soprattutto chi ha tra i 25 e i 40 anni: persone che arrivano a Milano, studiano, si formano e crescono, ma quando entrano nel mondo del lavoro o vogliono “sposarsi, fare un figlio, costruire una vita” si trovano davanti “all’ostacolo dei costi e dei prezzi”. “Il motore della città è fatto di persone che arrivano, che portano creatività, che portano energia- sottolinea Calabresi- e quindi questo è il tema che va affrontato”.

“PER LE SFIDE DI MILANO CAMPO PIÙ LARGO POSSIBILE”

“Io penso che oggi per risolvere i problemi che ci sono e affrontare le sfide ci sia bisogno di un campo largo, il più largo possibile. Questo secondo me è un dato fondamentale”. Lo dice Mario Calabresi, ospite di Marco Damilano a ‘Il cavallo e la torre’, in onda questa sera su Rai 3, parlando del suo eventuale percorso politico per Milano.

“EMPATIA FUORI MODA, SUA MANCANZA È UN DISASTRO”

“L’empatia è totalmente fuori moda, anzi è vista come nemica”. Lo dice Mario Calabresi, ospite di Marco Damilano a ‘Il cavallo e la torre’, in onda questa sera su Rai 3, parlando del suo nuovo libro “Le voci degli altri”.

“Ci è stato detto che se ognuno si rifugia all’interno delle sue certezze, nel suo mondo, nella sua bolla, vive meglio, sta più tranquillo e più sicuro. Se però ci guardiamo in giro, vediamo un mondo che è in fiamme, pieno di macerie, e quindi capiamo che questa mancanza di empatia è un disastro”, conclude Calabresi.

(Foto da X de ‘Il cavallo e la torre’)