Di Battista: “Tornerò presto e racconterò tutto: a Cuba un assedio medievale e lì mi hanno salvato la vita”

ROMA – “Tornerò prestissimo e voglio raccontare quello che mi è accaduto. Mi sento meglio, più in forze, e ogni giorno mi sento meglio del precedente. Grazie di tutto l’affetto”: lo ha detto l’ex deputato M5s Alessandro Di Battista che ieri sera si è collegato in video con la trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris in onda su La7. Tornato in Italia da una decina di giorni dopo essere stato operato a Cuba per grave problema di salute, Di Battista per la prima volta si è mostrato in video e ha assicurato l’intenzione di tornare presto in pubblico. “Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po’ presto. Comunque tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba“, dove è in corso “un assedio medievale“. Poi ha proseguito: “Non è retorica, ma perché i medici cubani mi hanno salvato la vita, quindi voglio raccontare quello che il popolo cubano sta subendo da parte degli Stati Uniti d’America. E anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso”.

Di Battista ha poi ringraziato Floris per la “libertà che mi ha sempre concesso, totale, di dire tutto quello che ho sempre ritenuto opportuno e doveroso dire” e anche la “comunità” di Di Martedì “perché mi avete scritto decine di migliaia di messaggi, e io tutto questo affetto l’ho sentito”.

(Credit Video da X di Di Martedì)