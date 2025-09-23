Colpo all’Ndrangheta: 26 arresti della cosca Piromalli, in manette anche ‘Facciazza”

Blitz all'alba dei carabinieri del Ros di Reggio Calabria per l'operazione "Res Tauro". Chi è il boss Pino Piromalli

di Mario Vetere e Redazione

REGGIO CALABRIA – Blitz nelle prime ore del mattino di oggi, martedì 23 settembre, dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno arrestato 26 persone, ritenute affiliate alla cosca di ndrangheta ‘Piromalli’, operante nella Piana di Gioia Tauro. Il provvedimento, rientrante nell’operazione ‘Res Tauro’ è stato richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria.

LE ACCUSE

Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi.

Le indagini, riguardano la cosca Piromalli, articolazione della ndrangheta di particolare rilievo nel panorama criminale della quale sono stati ricostruiti gli assetti e le attività delittuose.

IL CAPO CLAN

Tra gli arrestati anche il capo cosca, Pino Piromalli, 80 anni, detto “Facciazza” e conosciuto anche con il soprannome di “sfregiato”. Il boss di Gioia Tauro nel 2021 aveva finito di scontare 22 anni di carcere al 41 bis ed era tornato in libertà. Era stato arrestato nel 1999 dopo sei anni di latitanza. Pino Piromalli è il principale indagato nell’inchiesta Res Tauro.

‘Ndrangheta, blitz ‘Res Tauro’: chi è il boss Pino Piromalli

Il boss di Gioia Tauro, Pino Piromalli, 80 anni – principale indagato nell'inchiesta 'Res Tauro' della Dda di Reggio Calabria, che oggi ha portato a 26 arresti per associazione mafiosa – era tornato in libertà dal 2021, dopo ventidue anni trascorsi in carcere, al 41 bis. Condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio del medico Luigi Ioculano, poi assolto in appello con sentenza confermata in Cassazione, Piromalli, alias 'Facciazza', soprannominato anche 'lo sfregiato', fu arrestato nel 1999 per un duplice omicidio: al momento della cattura, dopo sei anni da latitante, si nascondeva all'interno di un bunker, al centro di Gioia Tauro.

Secondo quanto emerso dalle intercettazioni nell'ambito dell'operazione 'Hybris', coordinata dalla Dda di Reggio Calabria nel 2019, fu proprio 'Facciazza' a comporre la 'commissione' istituita per decidere se la 'ndrangheta calabrese avrebbe dovuto partecipare o meno alle stragi di Stato pianificate dalla mafia siciliana, nel corso della quale il boss, attraverso il suo emissario Nino Pesce detto 'Testuni', votò a favore della strategia stragista

