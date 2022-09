Allarme bomba in centro a Taranto, ma nella borsa nessun esplosivo

BARI – Una borsa rossa lasciata in pieno centro a Taranto, sul marciapiede di via Campania angolo via Delle Cheradi, ha fatto scattare un allarme bomba.

Le segnalazioni hanno allertato i carabinieri che hanno attivato il protocollo di sicurezza da parte dell’incident commander che ha comportato l’isolamento della zona.

Gli artificieri antisabotaggio delle sezioni investigazioni scientifiche dei comandi provinciali di Taranto e Bari con il robot filoguidato Tigr, munito di telecamera, dopo aver ispezionato la borsa hanno eseguito la procedura di deflagrazione “controllata” con il cannoncino ad aria. L’intervento specialistico ha accertato che la borsa non conteneva sostanze esplosive.

