VIDEO | Sgarbi è sicuro: “A Bologna vinciamo tutti gli uninominali”

BOLOGNA – Per Vittorio Sgarbi nessun dubbio: sarà cappotto del centrodestra, anche a Bologna, almeno all’uninominale. “Domenica a Bologna succede che tutti i collegi uninominali che erano stati preservati come blindati per la sinistra salteranno”, prevede il critico d’arte, avversario diretto di Pierferdinando Casini sotto le Due Torri.

“CAPPOTTO DEL CENTRODESTRA ANCHE A BOLOGNA”

“L’ondata di vittoria del centrodestra farà anche qui giustizia- aggiunge il parlamentare arrivando all’evento di chiusura della campagna elettorale Fdi nel capoluogo emiliano- nel senso che è difficile immaginare che il cittadino libero che ha votato Pd l’altro giorno per ragioni di opportunità voti il partito che perde nell’unica regione in cui dovrebbe non perdere per una qualche ragione divina”. E allora, conclude Sgarbi, “andranno alla parte che sta muovendosi con maggiore energia e forza, anche a Bologna vincerà il centrodestra”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it