Autodromo Imola. Nel tempio della F1 si impara a guidare “green” e in sicurezza

IMOLA – Non ci saranno i rombi dei motori, ma la

protagonista sarà sempre la velocità, su due e quattro ruote,

all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un week end

all’insegna della guida sicura e green.

Test e-drive, circuiti e-bike enduro, e-ride experience, tutti

rigorosamente con mezzi elettrici per i più giovani e non solo:

Imola fino a domenica diventa “capitale” della mobilità elettrica

con “Go Smart Go Green”, evento che si svolge tra Piazza

Matteotti e il circuito del Santerno. Il centro di Imola è il

fulcro del format “Guido Bene. Guido Sicuro”, nuovo corso di

avviamento alla guida sicura grazie dedicato ai giovani dai 6 ai

17 anni, mentre l’autodromo potrà regalare l’emozione di un giro

di pista insieme a piloti professionisti delle due e quattro

ruote.

Da venerdì sera la città e l’autodromo accendono i motori

dunque, rigorosamente elettrici, per la seconda edizione di “Go

Smart Go Green” che, dopo il debutto che si è tenuto lo scorso

settembre e Treviso, arriva direttamente nella motor valley

emiliano-romagnola. Si tratta del “primo tour nazionale con

obiettivi formativi e divulgativi- spiega una nota

dell’amministrazione- che punta ad educare ed incentivare le

persone ad utilizzare in totale sicurezza un mezzo elettrico nei

centri urbani”.

L’iniziativa può contare su partner dal calibro

dell’ex campione del mondo Marco Melandri e dei tecnici federali

Fmi per le moto e degli specialisti dei vari settori. Tutti i

partecipanti, senza distinzioni di età, potranno così apprendere

le tecniche di guida sicura nell’utilizzo di moto, bici,

monopattini e vetture elettriche.

“Accogliamo con entusiasmo questa

manifestazione a Imola perché risponde al lavoro che stiamo

portando avanti in questo mandato: una città più sostenibile che

mette l’innovazione al servizio del raggiungimento degli

obiettivi dell’agenda 2030“, dichiarano gli assessori Elisa Spada

Ambiente e mobilità sostenibile ed Elena Penazzi, Autodromo e

turismo.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Infine, tante le iniziative dedicate ai bambini dai sei ai 12

anni e ai ragazzi fino a 17 anni: da Piazza Matteotti e in centro

storico, luogo ideale per l’utilizzo dei mezzi elettrici, insieme

ai tecnici della Scuola Federale Velocità Fmi i bambini verranno

avviati sulle tecniche di guida di un motorino elettrico. Mentre

i ragazzi avranno la possibilità di usare scooter e ciclomotori

elettrici, il focus sarà chiaramente la sicurezza. Le attività

dedicate agli adulti si concentreranno invece all’autodromo

Ferrari. Nel paddock si svolgeranno le attività con la scuola di

guida sicura di auto e moto oltre ai test ride con percorsi

dedicati, mentre in pista tutti gli appassionati potranno fare un

giro dello storico tracciato del Santerno, insieme a piloti

professionisti delle due e quattro ruote.

