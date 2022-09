L’Its-Ict Academy incontra gli studenti all’istituto Armellini di Roma

ROMA – Proseguono gli Open Day Dell’ITS-ICT Academy, il nuovo Istituto Tecnico del Lazio dedicato all’Information Tecnology. Dopo l’avvio degli incontri a Sacrofano, oggi le aziende hanno incontrato gli aspiranti alunni all’Istituto ‘Armellini’ di Roma. Con video, brochure e spiegazioni, i docenti dell’Its, insieme con le aziende partner, hanno risposto alle domande dei giovani sui percorsi biennali pensati per mettere in contatto il mondo della formazione e quello del lavoro. Quattro i percorsi attivati dal nuovo ITS, tutti dedicati alle nuove tecnologie digitali. Programmatori, data scientist, sviluppatori di app sono solo alcuni delle figure lavorative che potranno ricoprire gli studenti dell’ITS-ICT Academy.

“Abbiamo scelto di puntare su questa formula perché la Fondazione ITS-ICT Academy è composta da 13 aziende e con molte di queste già collaboriamo per i Pcto- ha spiegato Milena Iasevoli, referente ITS dell’Armellini- alcuni dei ragazzi che hanno svolto i percorsi di formazione sono stati assunti dalle aziende, e questo ci ha convinti a puntare su questa formula. Noi già prepariamo i ragazzi al settore informatico. Ma avere un contatto diretto con le aziende è un’opportunità diversa“.

Tanti i ragazzi arrivati per conoscere la realtà dell’its. “È un mondo nuovo che gli studenti ancora non conoscono- spiega la docente alla Dire- Ma ne abbiamo parlato molto in classe, sottolineando tutti i vantaggi di questo percorso”. Tra i tavoli, giovani e professionisti si confrontano sul futuro e sulle opportunità lavorative. La maggior parte degli studenti si è appena diplomata e cerca un’occasione di formazione ma anche una possibilità di entrare nel mondo del lavoro. “Ho trovato delle aziende nuove e coinvolgenti- ha detto Samuel- spero di poter far parte di questo team”. Il prossimo Open Day di ITS-ICT Academy sarà il 26 settembre all’ IIS Via Carlo Emery – ITC Piero Calamandrei, e poi il 30 settembre alla Sapienza di Roma.

