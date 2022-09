A Curinga sarà esposta una reliquia di San Francesco d’Assisi

REGGIO CALABRIA – La reliquia di San Francesco d’Assisi, rinvenuta nell’archivio della Confraternita dell’Immacolata di Curinga (Catanzaro), sarà esposta alla venerazione dei fedeli domani nella Chiesa dell’Immacolata. La reliquia ex indumentis del Poverello d’Assisi fu donata al Terz’Ordine Francescano di Curinga in occasione della visita dell’allora vescovo di Nicastro, Domenico Maria Valensise, avvenuta l’11 maggio 1893.

Il ritrovamento di un pezzo di stoffa della veste di San Francesco, custodita in una piccola teca di cristallo e ottone, giunge al termine di un complesso lavoro di catalogazione e sistemazione dell’archivio della Confraternita dell’Immacolata, avviato da un anno e ancora in corso, dal priore Pietro Mazzotta, dal vice priore Giovanni Muto, dall’assistente Samuele Michienzi e dalla ministra della fraternità dell’ordine francescano secolare di Curinga, Anna Maria Grasso, in un antico armadio di legno in sacrestia dove sono stati conservati per oltre un secolo paramenti sacri, registri e documentazione.

Insieme alla reliquia di San Francesco, è stato rinvenuto il documento originale a firma del vescovo Domenico Maria Valensise, con cui si attesta l’autenticità della reliquia del Santo di Assisi donata al Terz’ Ordine Francescano.

