Firmata la convenzione per la ristrutturazione dell’ospedale di Locri

REGGIO CALABRIA – Il presidente della Regione Calabria e commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto, ha sottoscritto una convenzione con Invitalia per la ristrutturazione e la messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Sono state già avviate le interlocuzioni con Invitalia per la predisposizione degli atti propedeutici all’indizione delle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione e di verifica.

Per l’attuazione dell’intervento il commissario ad acta si avvale dell’Uoa Investimenti sanitari del dipartimento Tutela della salute e dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che ha preso atto dell’aggiornamento del progetto preliminare predisposto dalla Struttura tecnica aziendale, inerente alla ristrutturazione e messa a norma. Contestualmente è stato approvato il relativo quadro tecnico economico, pari a 14.460.793,17 di euro

PRESIDENTE OCCHIUTO: “SODDISFATTI PER CONVENZIONE CON INVITALIA”

“Siamo soddisfatti della convenzione firmata con Invitalia, perché così la Regione potrà avvalersi della preziosa collaborazione di una struttura abituata a gestire situazioni complesse in modo preciso e ordinato”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella qualità di commissario alla sanità, in merito alla convenzione per la ristrutturazione dell’Ospedale di Locri (Reggio Calabria).

“Vogliamo intervenire in modo puntuale, ove possibile – aggiunge – per riqualificare gli edifici dei nostri ospedali e dei nostri presidi sanitari. Lo faremo a Locri, lo faremo a Scilla, e interverremo in tutte le province della Calabria. Siamo consapevoli di avere a che fare con strutture spesso fatiscenti e che negli anni non hanno ricevuto le adeguate opere di manutenzione”.

“Oggi facciamo un passo importante e simbolico con Locri – conclude – luogo complesso, negli ultimi giorni alla ribalta anche nazionale per vicende che poco ci lusingano e continueremo su questa strada”.

