Ferrandelli (+Europa): “Difendiamo i diritti e la dignità del Sud”

NAPOLI – “Per il Sud ci sono tre proposte: chi propone solo assistenzialismo, come i 5 Stelle, chi propone di togliere risorse e destinarle al Nord, come il centrodestra. Poi ci siamo noi, +Europa e centrosinistra unito, che difendiamo i diritti delle persone e la dignità dei territori. Con noi non si tocca la quota 40% di risorse che il Pnrr destina al Sud, con noi non si tocca il Patto per Napoli. Anzi, entrambi si rafforzano. Così come si rafforzano i diritti sociali e civili che oggi gli amici di Orban, Trump e Putin mettono in discussione. Domenica l’Italia può restare libera. Libera di difendere i diritti già conquistati e libera di conquistarne di nuovi. Bisogna andare avanti, non tornare indietro”. Lo ha spiegato in un’intervista all’agenzia Dire Fabrizio Ferrandelli, presidente dell’assemblea nazionale di +Europa, candidato capolista in diverse circoscrizioni del Sud al plurinominale e per la coalizione di centrosinistra al collegio uninominale di San Carlo all’Arena, a Napoli.

“CONTE E I 5 STELLE SPECULANO SUL REDDITO DI CITTADINANZA”

Il reddito di cittadinanza “va mantenuto e reso più forte, ma anche più giusto. Le misure di sostegno, e non di assistenza, in questo momento sono fondamentali. Veniamo da due anni e mezzo di pandemia, abbiamo rincari su tutto, le famiglie e le persone in difficoltà non possono essere lasciate sole. Però mi permetto di dire che Conte e i 5 Stelle su questo stanno speculando troppo: si rivolgono ai percettori del reddito quasi obbligandoli moralmente a dover votare per loro. Mi sembra una abolizione della dignità, più che della povertà”.

Per Ferrandelli “serve uno sguardo di insieme più ampio: il reddito di cittadinanza è acquisito, nessuno lo discute. Serve altro: così come servono adesso misure di contenimento dei costi delle bollette energetiche, risposte che solo l’Europa può dare, non uno Stato isolato. Su questo noi ci siamo, con proposte chiare. Il centrosinistra in questi anni ha salvato l’Italia. Undici anni fa il centrodestra portò l’Italia sull’orlo del default. Credo nessuno voglia tornare a quello”.

“UN GIOVANE SU TRE A RISCHIO POVERTÀ”

“In Italia – ha osservato Ferrandelli – un giovane su tre è a rischio povertà. Al Sud questa proporzione raddoppia. Non possiamo permetterci di tenere ferma una generazione sulle cui gambe deve camminare l’Italia. Per questo noi proponiamo la decontribuzione per le imprese che assumono, così da creare subito nuovi posti di lavoro. Per questo noi proponiamo di azzerare l’acconto iva per professionisti e autonomi. Per questo il nostro programma si chiama: ‘una generazione avanti’. Perché è quella a cui guardiamo”.

