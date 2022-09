Elisabetta Canalis ancora volto della Liguria. E ‘puccia’ la focaccia nel cappuccino

GENOVA – Elisabetta Canalis, atto terzo. La Regione Liguria presenta al Salone nautico di Genova la campagna di promozione territoriale per l’autunno e l’inverno, il terzo spot con protagonista l’ex velina dopo quello di Sanremo (visto in televisione da più di 10 milioni di spettatori) e quello per la stagione estiva (con oltre 3,5 milioni di visualizzazioni su Facebook e Instagram). Il claim è sempre lo stesso, “La Liguria è di tutti, scegli la tua”, questa volta declinato con il trekking a picco sul mare, cultura con mostre, musei e borghi storici, enogastronomia anche con l’azzardo tutto genovese della focaccia ‘pucciata’ nel cappuccino. Lo spot andrà in onda sulle principali tv nazionali e sarà ampiamente diffuso sui social network.

“Della Canalis non si butta via niente– scherza il governatore Giovanni Toti- segno che ogni euro che abbiamo investito è stato ottimizzato al meglio. La Liguria è una regione per tutti, che chi ha vissuto si porta nel cuore, una regione all season. I numeri, più che le opinioni, ci stanno dando ragione sul fatto che marketing territoriale e sinergia tra vari settori che si legano al turismo abbiano prodotto una straordinaria stagione, meglio anche dei record del 2019, pur in un momento complesso dell’economia. Turismo e occupazione data dal turismo, in questa regione, non sono più figli di un dio minore, è stato invertito un paradigma di comunicazione”.

A proposito di numeri, Genova, meta non tipicamente balneare, ha registrato nella prima settimana di agosto un +15,21% di presenze turistiche rispetto al 2019, mentre i primi 10 giorni di agosto, che comprendono anche l’inizio della settimana di Ferragosto, hanno fatto registrare un +1% di presenze a livello regionale, sempre rispetto al 2019. La campagna, a partire dallo spot di Sanremo, è costata nel complesso 240.000 euro, di cui la metà per il cachet di Canalis.

TOTI: “A GENOVA QUEST’ANNO CI SARÀ UN CAPODANNO STRAORDINARIO”

Nel corso della presentazione, il governatore ha anche anticipato che la Regione è al lavoro per organizzare “un capodanno straordinario a Genova, di richiamo nazionale”. Sul tavolo anche la possibilità di estendere al Genoa, retrocesso quest’anno in Serie B, la sponsorizzazione “La mia Liguria” che già campeggia sulle maglie di Sampdoria e Spezia, ma per farlo sarà necessario un nuovo passaggio in consiglio regionale.

“Stiamo lavorando per consolidare le presenze anche in stagioni diverse da quella estiva, per creare un flusso turistico su 365 giorni all’anno- conferma Matteo Garnero, direttore generale dell’Agenzia regionale ‘In Liguria’- lavoriamo per far sapere che la Liguria è una regione in cui è bello vivere e lavorare, non solo passare il proprio tempo libero di qualità. Quest’estate abbiamo puntato sulle bandiere blu, ora puntiamo sui borghi arancioni e, poi, arriveremo alla promozione del Natale. Stiamo preparando anche il programma per il 2023, con un target sempre più internazionale”.

