In un video gag Aurora Ramazzotti conferma: “Sì sono incinta. E lo sa già mezza Italia”

BOLOGNA – “Ma sì, certo che sono incinta! Non fare finta di non saperlo! Lo sa già mezza Italia, ora abbiamo fatto anche un set cinematografico”. Un simpatico video su Instagram e le scuse per non aver parlato prima (“perchè non era ancora il momento”): così la showgorl Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzaotti e Michelle Hunziker, decide di parlare pubblicamente della sua gravidanza (ormai nota ai più) su cui finora aveva mantenuto riserbo e silenzio.

LE SCUSE: “NON ERA ANCORA IL MOMENTO DI PARLARNE”

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”: questo il messaggio che accompagna il video postato in mattinata su Instagram.

LA FRECCIATINA NEL VIDEO: “CHIEDETELO A SIGNORINI”

Nel video Aurora viene bersagliata da una serie di domande interrogatorie (“Ma non è che sei incinta?) da una serie di persone e lei risponde sempre in modo deciso ‘no’. Prima la nonna, poi il suo consulente di immagine, poi un’amica, poi la mamma Michelle, il compagno Goffredo Cerza. Sotto, intanto, nel video, passano i titoli dei giornali e le relative date in cui erano usciti ‘rumors’ di una possibile gravidanza: 2016, poi 2017, poi 2018, 2019 e 2020. Infine, oggi, 23 settembre 2022: arriva il suo compagno con un cheeseburger per lei. Ma è senza bacon e non è ‘doppio’. Lei si scoccia e alla domanda ‘Ma non è che sei incinta?’ risponde finalmente ‘”Sì, certo che sono incinta. Non fare finta di niente”.

Nel video c’è pure una frecciata per il direttore del settimanale ‘Chi’ Alfonso Signorini: a una delle domande ‘Sei incinta?’, Aurora Ramazzotti risponde infatti ‘Chiedetelo a Signorini“. È stato proprio il settimanale Chi, negli ultimi giorni di agosto, a lanciare la notizia del test di gravidanza acquistato in montagna da Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.

