Sala: “Su La Russa Fontana dovrebbe decidere prima del voto, FdI ondivaga sul ventennio”

MILANO – “Per una questione di onestà, una decisione andrebbe presa prima delle elezioni, non dopo. Sono un po’ affari loro, ma rimane il fatto che un certo tipo di atteggiamento non finisce mai”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’apertura del ‘Verde e Blu festival’, commenta la decisione di Attilio Fontana di rimandare la scelta su un eventuale ritiro delle deleghe all’assessore regionale Romano La Russa, dopo le polemiche per il braccio teso al funerale di Alberto Stabilini.

“Quella parte politica- continua Sala- è ondivaga e in alcuni momenti mostra il volto truce, in altri momenti si mostra più conciliante. Ma rimane il fatto che nell’essenza un po’ di nostalgia del ventennio c’è”.

