Ami: “Ambiente grande assente, ecco le proposte al nuovo governo”

ROMA – “La politica metta al centro l’Ambiente, il Mare, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, tutti temi rimasti ai margini di questa campagna elettorale’. E’ il giudizio di Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia. Che aggiunge: “E’ preoccupante vedere come, in campagna elettorale, la politica, con sole poche eccezioni, non sia entrata nel merito delle questioni ambientali e non coltivi quel dialogo con le componenti sociali, oggi come mai prima essenziale visto il grave periodo che stiamo vivendo”.

Ambiente Mare Italia-Ami, in vista delle prossime elezioni, “invita tutte le forze politiche italiane ad agire e porre al centro dell’attività politica futura le politiche ambientali attive sempre più urgenti e necessarie. La campagna elettorale che ci porterà alle elezioni di domenica prossima– si legge ancora nella nota- è stata breve e intensa, ma ha riguardato solo temi ideologici o di natura fiscale. Non vi è stato l’auspicato confronto sui temi energetici e climatici, sul dissesto idrogeologico e l’erosione costiera, sulla difesa della biodiversità e dei diritti degli animali, sul mare e i suoi ecosistemi, sulla perdita di suolo e sulla nostra agricoltura, sulla situazione dei nostri Parchi e riserve naturali e sull’urgente ampliamento delle Aree Marine Protette. In un momento storico caratterizzato da guerra, povertà energetica, cambiamenti climatici devastanti, alluvioni, disastri naturali e siccità diffusa, l’Ambiente come tematica sul taccuino delle Istituzione deve sempre avere un ruolo fondamentale”.

Ambiente Mare Italia-Ami, continua il comunicato, ‘ha da sempre la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano e la formazione dei giovani, al centro delle proprie attività ed è per questo che in ragione dell’urgenza di un’evoluzione sostenibile del nostro sistema sociale ed economico che Ami propone al futuro Governo italiano una serie di iniziative’.

“Siamo certi che il Parlamento e il Governo, che ci auguriamo siano al lavoro già nelle prossime settimane, debbano mettere al centro della loro azione le tematiche connesse con la tutela dell’Ambiente- afferma ancora Alessandro Botti- L’urgenza di puntuali e coraggiosi interventi legislativi è resa palese dalla situazione di continuo degrado del clima e dalla fragilità geografica e infrastrutturale della nostra Italia. Bisogna fare presto!”.

Alcune delle proposte di Ambiente Mare Italia per i primi 100 giorni del nuovo Governo:

Istituzione del ‘Ministero del Mare’ . L’Italia ha più di 7200 km di coste, minacciate in larga parte dal fenomeno dell’erosione costiera, e rappresenta a tutti gli effetti una piattaforma galleggiante in mezzo al mare. Il Ministero del Mare deve rappresentare il polo amministrativo di gestione e coordinamento di tutti gli interessi, le attività, le ricchezze del Mare e dei cittadini che da esso dipendono; una nuova governance in grado di mettere a sistema le molteplici funzioni che riguardano il nostro tesoro blu; una nuova governance in grado di creare un reale confronto con tutti gli operatori del mare, che faccia del trasporto marittimo, della pesca sostenibile, del turismo e della tutela e valorizzazione degli ecosistemi marini un motore dello sviluppo sostenibile italiano. Il Mare è un unico ecosistema complesso e tutte le declinazioni che ne derivano è bene che siano gestite congiuntamente nell’interesse della natura e dei cittadini.

Istituzione della settimana green di impegno civile. Durante un’intera settimana i programmi scolastici, grazie anche alla collaborazione con Enti di ricerca nazionali, le Università e l’associazionismo ambientale, volgeranno lo sguardo verso una crescita della consapevolezza ecologica degli studenti. I programmi di formazione ambientale saranno corredati anche da giornate di impegno civile, con iniziative di intervento e monitoraggio ambientale.

