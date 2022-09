Utility fra dati, innovazione e telemarketing: la web conference è online su Digeat+

ROMA – Il ruolo della digitalizzazione per la competitività delle aziende nel mercato dell’energia libero e globale, la gestione del flusso di dati per l’ottenimento di detrazioni fiscali ed ecobonus, le buone pratiche per la promozione dei servizi e l’utilizzo del telemarketing. Questi alcuni dei temi affrontati nella Web Conference ‘Le interferenze digitali nel sistema delle utility tra digitalizzazione e innovazione‘, che è adesso disponibile gratuitamente on demand sulla piattaforma Digeat+ (https://www.digeat.it/web-conferences-cpt/le-interferenze-digitali-nel-sistema-delle-utility-tra-digitalizzazione-e-innovazione/).

Si tratta della seconda tappa del Percorso DIG.eat 22/23, promossa da ANORC e ANORC Professioni, organizzata da Digital & Law, caratterizzata da un dibattito denso che ha lasciato numerosi spunti di riflessione, grazie alla partecipazione dei diversi ospiti coinvolti. La webconference è strutturata in due sessioni: nella prima, con Pierluigi Villani e Ilaria Leuzzi di V&La & Partners società tra avvocati a r.l., e Manuele Solazzo, CEO Co-Founder – Solarplay Industry, si è parlato degli effetti della liberalizzazione del mercato dell’energia e della necessità per le aziende del settore di dotarsi di strumenti sempre più evoluti e sofisticati, non solo per la gestione del loro business, ma anche di tutta la parte relativa alla contrattualistica. Inoltre, si è affrontato il nodo dell’efficientamento energetico, sottolineando l’importanza della gestione dei documenti aziendali e di avere memoria di tutto ciò che accade in azienda, in modo da poter effettuare una protezione a 360 gradi.

“Il valore di un’impresa è in gran parte costituito dal suo patrimonio informativo. Dematerializzazione, digitalizzazione del documento e utilizzo di strumenti informatici adeguati da parte delle aziende, in questo senso, giocano dei ruoli fondamentali nell’ambito di una gestione e archiviazione documentale molto più efficiente– ha affermato Villani, seguito dall’intervento di Leuzzi- quello che abbiamo potuto fare per supportare le aziende è stato creare un iter che un domani possa affrontare quelli che saranno i controlli di merito rispetto all’utilizzo e all’usufrutto delle detrazioni fiscali. Riguardo al tema dell’efficientamento energetico (esempio il Superbonus 110%) le imprese hanno dovuto fare attenzione alla gestione del flusso documentale, che può costituire davvero un valore aggiunto”.

Solazzo si è concentrato poi sull’efficientamento energetico e sull’importanza del sostegno dei processi di digitalizzazione “fare efficienza è un valore della nostra organizzazione. Noi crediamo nella digitalizzazione per ridurre l’impatto ambientale e semplificare la vita delle persone“.

Nella seconda sessione hanno partecipato Anna Rahinò, consulente esperta in diritto applicato all’informatica, Matteo Colombo di Asso DPO e Paolo Mazzeo, Founder & CEO Smart People Srl per un confronto pratico sulle prassi da adottare in ambito di telemarketing. Rahinò ha esposto alcune soluzioni e novità sul tema della corretta gestione del telemarketing: “Non si tratta solo di chiamate fastidiose ma del corretto trattamento del dato dell’utente e dell’interessato. Nell’ultimo periodo si sono triplicate le segnalazioni al garante in merito a tutte le attività di telemarketing e teleselling selvaggio” soffermandosi poi su alcune buone prassi da adottare.

“La privacy dovrebbe essere un processo aziendale– ha commentato il Presidente di Asso DPO- Il telemarketing selvaggio è un tema caldo che impatta molto sulle imprese di tutta la filiera e il DPO dovrebbe avere il controllo di tutti gli aspetti che la riguardano”.

Fare Telemarketing in maniera corretta sta diventando sempre più difficile, e su questo è intervenuto Mazzeo di Smart People, adottando un approccio molto diverso sull’argomento: “Bellissima la digitalizzazione, ma in Italia c’è una tendenza a complicare le cose. Vogliamo fare telemarketing, ma abbiamo gli strumenti per non infastidire il cliente? Assolutamente no”.

A conclusione di un dibattito ampio e ancora del tutto aperto, l’avvocato Luigi Foglia, segretario generale di Anorc, ha parlato dell’attuale carenza di soluzioni: “La mancanza di soluzioni che possano bloccare il marketing selvaggio sta andando addirittura ad inficiare pratiche del tutto lecite. Il problema resta ancorato alle attività che non è possibile conoscere, che vengono effettuate in maniera poco pulita”.

L’evento è disponibile su DIGEAT PLUS, al seguente link: https://www.digeat.it/web-conferences-cpt/le-interferenze-digitali-nel-sistema-delle-utility-tra-digitalizzazione-e-innovazione/.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it