Gf Vip, Ginevra Lamborghini alla sorella Elettra: “La mia porta è sempre aperta”

ROMA – Le sorelle Lamborghini sono state le protagoniste della seconda puntata del Grande Fratello Vip. In particolare è venuto fuori il rapporto burrascoso tra Ginevra e la più famosa Elettra tanto da portare quest’ultima a una diffida che è stata annunciata in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini. “Sappiamo che le due non si parlano più. Elettra non ha invitato la sorella al proprio matrimonio” anticipa Signorini. “Elettra, attraverso il suo avvocato, ha spedito una diffida“, si legge sul sito del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Lo stylist Ciacci entra al Gf Vip: “Io sieropositivo, finalmente se ne parla in prima serata”

Già durante i primi giorni nella casa Ginevra aveva raccontanto alcuni aneddoti del suo mancato rapporto con la sorella. Il motivo della lite tra le due? Rimane un’incognita: forse una preferenza del padre per Ginevra che avrebbe oscurato la sorella, dato che tutte e due lavorano nel campo musicale e dello spettacolo. “Potremmo farle insieme certe cose. Oppure io faccio la mia vita e lei la sua, ma almeno diciamoci tutto”, ha detto Ginevra.

Ed infine, l’appello a una riconciliazione: “La mia porta rimane sempre aperta. Sempre. Le voglio chiedere scusa se mi sono comportata in modo indelicato. Ero accecata dalla rabbia”, conclude la Lamborghini.

(Photo credits per Ginevra Lamborghini: Antonio Fraioli)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it