Letta: “Gli italiani diranno alla destra che la Costituzione antifascista non si tocca”

PALERMO – “La ‘moderata’ Meloni annuncia che cambieranno la Costituzione da soli. Gli italiani domenica, con il loro voto, diranno a questa destra che la Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo non si tocca“. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Palermo, parlando con i giornalisti in piazza Sant’Anna, dove si chiude la campagna elettorale della candidata governatrice del centrosinistra Caterina Chinnici. “Non sarà questa destra a cambiare da sola la Carta perché gli italiani daranno una direzione di marcia completamente diversa“, ha aggiunto Letta.

DA PIAZZA DEL POPOLO UN’ITALIA TRACOTANTE CHE PERDERÀ

“Da piazza del Popolo oggi è venuta fuori un’Italia tracotante – ha spiegato il leader dem a proposito della chiusura della campagna elettorale del centrodestra unito a Roma – Ai proclami della destra risponderemo, sempre in piazza del Popolo, con il centrosinistra che racconterà un Paese diverso: più attento ai diritti e ai bisogni dei più deboli. Quell’Italia tracotante di oggi perderà”.

IL DOPO-VOTO? SONO QUA E RESTERÒ ASSOLUTAMENTE QUA

“Non c’è nessun dubbio. Sono qua e rimarrò assolutamente qua”. Così il segretario del Pd rispondendo a una domanda dei cronisti che gli chiedevano se dopo il 25 settembre resterà alla guida dei dem.

