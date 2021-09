Al via da ottobre i laboratori teatrali per giovani spettatori

ROMA – Partirà da ottobre la terza edizione di ‘TEATRinSCUOLA’ la cui direzione artistica è affidata a Pino Strabioli, attore, autore, conduttore televisivo, regista teatrale che da sempre si divide fra piccolo schermo e teatro. Il progetto prevede laboratori di formazione dello spettatore, rivolti ai giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, agli insegnanti ed alle loro famiglie, ed intende utilizzare il teatro come forma artistica di perfetta sintesi per affrontare e approfondire tematiche di interesse sociale e culturale.



L’originalità di ‘TEATRinSCUOLA’ – con la produzione di Alt Academy – è proprio quella di voler far conoscere il teatro, di educare alla visione. Sono consolidati, negli istituti scolastici, i laboratori teatrali che portano i giovani in palcoscenico. L’obiettivo di questa iniziativa è di portare i giovani in platea. Gli studenti coinvolti sono già stati più di 10 mila. Il progetto si divide in cinque sezioni (classica, assurda, sociale, comica e english theatre) e prevede la rappresentazione di spettacoli, anticipati da laboratori preparatori gratuiti per le scuole. I laboratori hanno lo scopo di illustrare ai ragazzi le tematiche dello spettacolo a cui assisteranno e sono svolti in maniera completamente interattiva per mettere ogni studente nelle condizioni di essere elemento essenziale e di partecipare allo spettacolo in modo consapevole.



In programma tra novembre e dicembre ‘Pensaci Giacomino’ di Luigi Pirandello (Teatro Off Off di Roma), ‘La lezione’ di Eugène Ionesco (Teatro De Servi di Roma), ‘Panic – giovani paure’ di Michele Cosentini (Teatro Vittoria di Roma, Teatro Giuseppetti di Tivoli e Teatro Nestor di Frosinone), ‘Sempre fiori mai un fioraio!’ di Paolo Poli e Pino Strabioli (Teatro Niccolini di Firenze, Teatro Franco Parenti di Milano, Teatro Off Off e Sala Umberto di Roma, ­­­­­­­­­­­­­­­­Teatro Mancinelli di Orvieto), ‘Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più!’ di Maurizio Costanzo (Teatro Off Off di Roma), ‘Shakespeareshake’ di Sveva Tedeschi (Teatro Off Off di Roma).



La finalità del progetto è quella di contribuire alla formazione del pubblico; creare programmi artistici di supporto alle attività scolastiche istituzionali; raggiungere le periferie e le zone disagiate con la cultura del bello; puntare al superamento dei confini, attraverso la sezione english Theatre, abituando quindi gli spettatori alla visione di un testo totalmente in lingua inglese; utilizzare linguaggi creativi nuovi. I laboratori dello spettatore consentono pure di affrontare temi di attualità come discriminazione, razzismo, bullismo, identità di genere, violenza sulle donne, disabilità; spronando i giovani all’accettazione delle diversità, all’integrazione e al rispetto.



“Sono sempre stato affascinato dalla memoria, dall’esigenza di tenere vivo il grande passato e di mantenere in vita le grandi personalità della cultura e della storia dello spettacolo– ha osservato Pino Strabioli- ma allo stesso tempo ho sempre pensato di dover mettere al servizio delle nuove generazioni di attori e spettatori le grandi esperienze che ho maturato stando a strettissimo contatto con i grandi personaggi della letteratura, della musica e del teatro, per fornire delle solide basi da cui partire per innovare e sconvolgere, con logica e delicatezza, il mondo della scena e delle tecniche spettacolari”.