Tg Lazio, edizione del 23 settembre 2020

CORRUZIONE ED ESTORSIONE NEL COMMERCIO AMBULANTE: 18 ARRESTI

Diciotto misure cautelari – otto in carcere e dieci ai domiciliari – sono state eseguite questa mattina dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti. Tra gli arrestati anche due fratelli Tredicine, Dino e Mario, membri della famiglia nota per la sua attività nel settore del commercio ambulante. Tra i reati contestati quelli di associazione per delinquere, corruzione ed estorsione. Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di 1 milione di euro, pari ai profitti illeciti conseguiti da alcuni indagati.

CORONAVIRUS, D’AMATO: MASCHERINE ALL’APERTO SE AUMENTANO CASI

Mascherine obbligatorie all’aperto se la curva dei casi continuerà a salire. E’ l’ipotesi a cui sta lavorando la Regione Lazio dopo i numeri record di positivi, in particolare ansintomatici. “Se la curva dei casi salirà ancora- ha detto l’assessore, Alessio D’Amato- c’è l’ipotesi di mascherine obbligatorie all’aperto. E’ una misura già in atto in altre capitali europee, penso per esempio a Parigi”. Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, si è però detto contrario: “Se il distanziamento è sufficiente- ha sottolineato- stare tutti con le mascherine non è necessario”.

ROMA, RAGGI PRESENTA PIANO TRIENNALE VERDE DA 48 MLN

Un piano triennale di interventi da 48 milioni di euro per i Municipi di Roma, per sfalcio dell’erba, bonifica vegetazionale e potatura dei cespugli. Lo ha presentato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa organizzata alla Casa del Giardinaggio insieme all’assessore alle Politiche del verde, Laura Fiorini. I lavori partitanno la prossima settimana con interventi che andranno dal parco di Monte Ciocci a via degli Alberini, dal parco Olevano Romano al parco Sinisgalli, fino all’area verde di via Saffi e al parco Melvin Jones. “Questo accordo quadro per il verde orizzontale della Capitale per noi è la risposta vera a Mafia Capitale” ha sottolineato Raggi.

DA CICERONE A MORRICONE, ARPINO SI CANDIDA A CAPITALE CULTURA

Cicerone e Morricone sono nativi di Arpino. Il piccolo comune della Ciociaria si candida a capitale italiana della cultura 2022. A sostenere la proposta, presentata oggi alla Camera, un fronte bipartisan che vede in prima linea Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e Stefano Fassina di Leu. Rampelli ha sottolineato come la proposta del comune laziale nasce “dalle bellezze architettoniche racchiuse in un centro storico davvero suggestivo e dal patrimonio che si è tramandato di generazione in generazione, a partire dall’antica Roma”.