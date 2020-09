Renata Polverini (Fi) spacca il centrodestra: “Via i decreti sicurezza, appoggeremo Zingaretti”

ROMA – “La vicenda del calciatore uruguaiano Luis Suarez e’ solo la punta dell’iceberg dell’ipocrita gestione della cittadinanza italiana aggravata dai decreti sicurezza non ancora superati; Nicola Zingaretti avra’ il nostro appoggio se manterra’ l’impegno a cancellare leggi ingiuste e afflittive non per i milionari ma per i nostri ragazzi figli di immigrati”. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Renata Polverini.

“Serve non un piccolo maquillage ma una profonda revisione di tutta la legislazione sull’immigrazione a partire dal diritto di cittadinanza che deve essere garantito per chi ha compiuto un intero ciclo di studi nelle nostre scuole. Le proposte di legge, compresa la mia, sono gia’ in Parlamento: basta la volonta’ politica per portarle avanti e affermare quei principi di legalita’ e giustizia che appartengono alla cultura ed alla tradizione migliore del nostro Paese”, conclude.