Roma, Calenda o ‘modello Bertolaso’: alla città serve la persona giusta

ROMA – Archiviati referendum e regionali, il prossimo appuntamento elettorale ‘da prima pagina’ sara’ quello per il sindaco di Roma.

Virginia Raggi si e’ gia’ fatta avanti anticipando tutti e prendendo in controtempo anche il M5s, che si e’ spaccato sulla sua ricandidatura. La prima cittadina adesso, mentre e’ alle prese con la necessita’ di riportare la calma tra i suoi, attende gli sfidanti.

Ma di chi ha bisogno Roma? Di una guida competente, di una persona con altre esperienze alle spalle e che sappia scegliere una squadra in grado di sistemare e rilanciare la citta’, attesa nei prossimi anni da sfide di livello mondiale, come il Giubileo del 2025. Assessori che sono entrati e usciti dalla Giunta, vertici delle municipalizzate cambiati a ritmo da record e qualche nomina che e’ finita anche in Tribunale. Insomma, individuare i propri collaboratori e saper dialogare con loro per ottenere un risultato non e’ stata cosa di Raggi.

E il sindaco non e’ ‘un uomo solo al comando’, ma deve essere un ‘manager’ con una visione e la capacita’ di fare squadra trasmettendo la sua voglia e il suo entusiasmo. Pronto anche a richiamare tutti al raggiungimento degli obiettivi quando ce ne fosse bisogno.

A sinistra un identikit cosi’ era emerso, quello di Carlo Calenda, ma il fondatore e leader di Azione al momento ha detto di non volersi candidare a sindaco di Roma. Anche perche’ il Pd non vuole appoggiarlo in quanto il candidato deve essere “espressione di partito”. E intanto il tempo passa…

Stando cosi’ le cose, se il centrodestra riuscira’ a chiarirsi in fretta le idee (lasciando da parte figure ‘militari’) e a lanciare una candidatura ‘modello Bertolaso’, ovvero un manager pronto ad affrontare emergenze e grandi eventi, allora attirera’ l’attenzione dei cittadini romani che avevano votato Raggi e sono rimasti delusi, come anche di una parte dell’elettorato di sinistra che si e’ stufato delle logiche e dei nomi che devono essere “espressione di partito”.

Perche’ quel che conta e’ la persona, alla quale i cittadini guarderanno al di la’ degli schieramenti. E allora la sfida e’ fare la scelta giusta, non quella ‘di parte’. Per fare vincere Roma. La Dire e’ pronta ad appoggiare il candidato che tiene a cuore i cittadini e la citta’ e non il proprio partito.