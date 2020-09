Elezioni, Salvini: “Abbiamo sbagliato in Puglia e Campania, offerta non all’altezza”

ROMA – “Abbiamo sbagliato qualcosa se gli elettori scelgono gli avversari” nonostante “i mille problemi causati in Puglia. Evidentemente “la nostra offerta non e’ stata all’altezza, come in Campania, si sono scelte candidature…”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a ‘Mattino cinque’ su Canale 5.

COMUNALI, ROMANI E MILANESI SI ASPETTANO SINDACI MIGLIORI

“L’anno prossimo ci saranno da scegliere i nuovi sindaci a Roma, Torino, Bologna, Napoli, Milano. I romani si aspettano un’offerta migliore rispetto alla Raggi e i milanesi qualcosa di diverso da Sala che ormai si e’ seduto. Il centrodestra, e in primis la Lega, ha l’onore e l’onere di scegliere persone credibili”.

NESSUNA RIVALITÀ CON ZAIA, LAVORIAMO INSIEME

“La lista Zaia e’ composta da sindaci della Lega e tutti i candidati eletti sono della Lega. Ma va benissimo, nessun tipo di rivalita’ interna ne’ con Luca ne’ con altri governatori, lavoriamo insieme e valorizzo squadra”.

GOVERNO FINO AL 2023? DIFFICILE, NON VANNO D’ACCORDO SU NULLA

“Penso sia difficile” che questo governo arrivi a fine legislatura, “non vanno d’accordo su una cosa”. Nell’ultimo anno sfido chiunque a trovare una “riforma fatta da questo governo su tasse, giustizia, lavoro, scuola, universita’ e pensioni. Non vanno d’accordo su niente”.