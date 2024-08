VIDEO| Bianca Atzei in concerto in Sardegna: il figlio di 1 anno e mezzo irrompe sul palco

La cantante: "Non mi è mai successo qualcosa di più bello"

ROMA – “Non mi è mai successo qualcosa di più bello”. Così Bianca Atzei commenta ‘l’irruzione’ del figlioletto sul palco durante un suo concerto in Sardegna. Il bimbo, Noa Alexander, ha un anno e mezzo ed è il primogenito dell’artista e della iena Stefano Corti.

“Per la prima volta sei salito sul palco con mamma e mi hai fatto provare la cosa più potente che possa esistere“, ha scritto la cantante. “Il bene che mi fai è immenso e io son pronta a darti tutto l’amore che ho dentro. Ti amo cuore mio”, ha concluso.

Bianca, come si vede nella clip pubblicata da lei stessa, abbraccia il suo bambino e lo fa sedere su di sé per l’esibizione del brano in sardo “No potho reposare”.

UN DISCO DEDICATO AL BIMBO

Il 9 giugno dell’anno scorso Atzei ha pubblicato ”Il Mio Canto Libero”, una raccolta di 8 cover in versione ninna nanna dedicate al figlio allora appena nato. A maggio scorso, invece, è uscito “1987”, il nuovo album totalmente proiettato negli Anni 80, proprio come la nuova immagine di Bianca. Il 1987 è il suo anno di nascita, e nel disco c’è la voglia di ripartire, di farsi ascoltare, di colpire ancora con il suo graffio che cattura le emozioni più profonde.

L’ULTIMO PROGETTO

Le otto nuove canzoni sono un misto tra un’anima dance e la vena romantica che ha sempre contraddistinto lo stile di Bianca Atzei. Essere diventata mamma di Noa Alexander ha svelato il suo lato più leggero dal punto di vista musicale, ma comunque oltre ai brani più up-tempo ci sono le ballate che ci riportano ai suoi esordi dei club.