A L’Aquila il corteo della Perdonanza Celestiniana 2022, Marsilio: “La più importante della sua storia”

Di Marianna Gianforte

L’AQUILA – “Questa è la celebrazione della Perdonanza più importante della sua storia, con Papa Francesco sarà ricordata per sempre. Aquilani, abruzzesi e tutti coloro che seguono l’insegnamento celestiniano attendevano da secoli che la Chiesa sancisse ancora la profondità di questo messaggio e siamo orgogliosi della venuta del Papa, ancor di più in questo momento in cui la guerra torna ad affacciarsi alle porte dell’Europa”, dichiara alla Dire Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, commentando con orgoglio questa edizione della Perdonanza, mentre il corteo dello storico evento è appena partito in direzione Collemaggio.

SOSPIRI: “CON LA GUERRA IN EUROPA LA PERDONANZA HA UN SIGNIFICATO ANCOR PIU IMPORTANTE”

“Non ho mai perso la Perdonanza nemmeno quando non avevo incarichi istituzionali. E’ la manifestazione più importante della nostra Regione e in questo momento, con una guerra nel cuore dell’Europa, ha un significato ancor più importante. Questa è la Perdonanza della rinascita”. Così il presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha dichiarato alla Dire mentre il corteo della Perdonanza 2022 si sta dirigendo verso Collemaggio.

CIALENTE: “FINALMENTE QUELLA TANTO SOGNATA CON IL PAPA“

“Partii da solo, da piazza Palazzo, e fu un’ esperienza che non dimenticherò mai, di grande dolore. Tutti piangevano. L’ultima Perdonanza sembrava quella bella e invece poi c’è stata la vicenda Amatrice. Finalmente abbiamo la Perdonanza più sognata, quella con l’arrivo del Papa. Sono molto contento”. E’ commosso ed emozionato Massimo Cialente, ex sindaco de L’Aquila e per tutti il sindaco legato alla tragedia del terremoto, intervistato dalla Dire a pochi minuti dalla partenza del corteo della Perdonanza che dai ‘quattro cantoni’, a ridosso della sede provvisoria del Comune, raggiungerà Collemaggio.

