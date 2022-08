Regionali Sicilia, il segretario Pd Catania lascia il partito e passa con De Luca

PALERMO – Angelo Villari, segretario del Pd di Catania finito al centro delle polemiche per il no deciso dalla candidata alla presidenza della Regione Caterina Chinnici alle candidature di chi ha procedimenti penali in corso, sceglie di candidarsi all’Ars con una delle liste che fanno capo all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. La notizia viene confermata da ambienti vicini a De Luca, che sui social ha annunciato per domani una conferenza stampa a Catania con Villari, che a questo punto lascerà il Pd.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it