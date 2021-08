Vaccino, l’agenzia del farmaco Usa dà il via libera definitivo a Pfizer

ROMA – La Food and Drugs Administration americana ha dato il via libera definitivo al vaccino anti Covid della Pfizer dai 16 anni in su, utilizzato fino ad oggi grazie ad una autorizzazione d’emergenza.

Il siero continuerà ad essere disponibile, con l’autorizzazione all’uso di emergenza, anche per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15 anni e per la somministrazione di una terza dose in determinati soggetti.

Janet Woodcock, il commissario in carica della Fda, ha dichiarato che “il traguardo di oggi segna un altro passo in avanti per invertire il corso di questa pandemia negli Stati Uniti”.