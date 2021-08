La regina Elisabetta pronta alla battaglia legale contro Harry e Meghan

ROMA – “Quando è troppo è troppo”. La regina Elisabetta sarebbe esasperata dai “continui attacchi” di suo nipote Harry e la moglie Meghan Markel. A riferirlo il The Sun, informato da una fonte fidata. Dopo l’intervista di Oprah Winfrey, in cui Markle ha accusato la casa reale di razzismo, e il libro di memorie a cui sta lavorando Harry, che racconta la sua vita nella royal family, la sovrana avrebbe raggiunto il limite. Elisabetta sarebbe pronta a ricorrere alle maniere forti, intraprendendo un’azione legale contro la coppia. “Harry e Meghan saranno informati e sapranno che attacchi ripetuti non saranno tollerati”, riferisce la fonte del The Sun, secondo cui la casa reale sarebbe ora alla ricerca di un legale. L’azione avrebbe anche lo scopo di frenare l’uscita del volume scritto dal principe Harry che si preannuncia come libro esplosivo, ricco di riveazioni shock sulla famiglia reale inglese.

LEGGI ANCHE: Meghan: “Ho pensato al suicidio”. Intervista con Harry da Oprah su Tv8