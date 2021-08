Fa tappa a Potenza il ‘tampon tax tour’ per l’eliminazione della tassa sugli assorbenti

POTENZA – Fa tappa oggi al parco Banden Powell di Potenza, alle 18, il tour per l’eliminazione della tampon tax che sta attraversando l’Italia per chiedere l’eliminazione della tassa sugli assorbenti. Nel Paese si stima che ogni mese 21 milioni di donne acquistano prodotti sanitari, per un totale di circa 2.6 miliardi di prodotti venduti. Il prezzo medio di una confezione di assorbenti è di 4 euro per una spesa annuale di circa 126 euro di cui 22,88 euro come Imposta sul valore aggiunto. Partendo da questi dati nel mese di novembre il Consiglio comunale di Potenza ha approvato all’unanimità una mozione, presentata dal centrosinistra, volta all’eliminazione della cosiddetta tampon tax.



“La città di Potenza coerentemente con la mozione votata – afferma Angela Blasi, consigliera comunale prima firmataria della mozione presentata a Potenza – non può tirarsi indietro rispetto questa battaglia di civiltà”. L’incontro è patrocinato dalla Commissione regionale pari opportunità dalla Provincia di Potenza e dal Comune di Potenza.